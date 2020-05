Carena: “Preocupa la economía pero hay que seguir cuidándonos entre todos”

“Con respecto a los cursos de choferes no hay escuelas y no se pueden dar los cursos, así que eso viene prorrogando; mientras que los carnets y la revisión técnica comenzaron a funcionar hace unos 10 días”, agregó.

En cuanto a la situación económica, planteó que el sector “ya venía con inconvenientes con los gobiernos tanto nacional como provinciales, en el tema de patentes que no hubo ninguna reducción, las tasas municipales se estiraron unos días pero hay que pagarlas, y lo único que se estabilizó fue el combustible que ya venía con aumentos enormes en todos estos años”. “Se trabajó mucho con el tema peajes que se había decretado no cobrarlo mientras dure la cuarentena pero luego las provincias decidieron volver a cobrar”, lamentó.

En ese marco, agradeció “a todos los choferes y empleados del transporte porque se han puesto a la altura de esta circunstancia, y no dejaron de viajar más allá de todos los inconvenientes que han tenido en la ruta, como el cierre de la estaciones de servicio que no les dejaban ingresar para asearse o comer”.

En diálogo con la CSC Radio y EDXD , Carena sostuvo que “cuando se decretó la cuarentena hace unos 50 días el transporte de carga se puso al pie de la situación, y Fadeeac como entidad madre se comunicó con todas las cámaras para que el transporte no deje de funcionar, con todos los protocolos necesarios, para que no falte el alimento en las ciudades del país”.