Capeletto: “Los ríos prácticamente no tienen agua y la recomendación es no ir”

El presidente del Club Caza y Pesca de Esperanza, Eduardo Capeletto, se refirió a la situación con la bajante del río y los peligros que implica.

En diálogo con la CSC Radio, Capeletto lamentó que “respecto a la pesca y a la navegación estamos en una situación muy complicada en estos momentos porque prácticamente no hay agua en los ríos” y graficó que “el Salado es un hilito de agua y da pena verlo porque no tiene casi agua y eso se da en toda la cuenca del Paraná donde se dice que recién para la primavera habría un repunte con lo cual está muy complicado”.

De todos modos, admitió que “para quienes les gusta ir a pescar, hay algunos lugares como el río Coronda o el Paraná pero siempre hay que tener mucha precaución” y recordó que días pasados “hubo un accidente en la zona de Monte Vera donde una embarcación chocó contra un tronco y se hundió por completo la embarcación”.

Ante esto, aseveró que “con el río como está, la recomendación sería directamente no ir, no solo por el calor que es insoportable en ciertas horas del día a lo cual hay que sumar que no se puede meter al agua, no solamente por el peligro que tiene por los pozos sino también por la cantidad de palometas y rayas que hay, y por eso ningún balneario de Santa Fe está habilitado”.

“Hay que tener mucho cuidado y lo ideal sería prohibir todo pero eso no se puede y a todos nos gusta ir un rato a despuntar el vicio”, reflexionó.

Por otra parte, valoró el video que hizo viral el conductor Alejandro Fantino “que refleja cómo estamos, concadenas de supermercados muy grades de Buenos Aires que venden sabalitos de 700-800 gramos, y así estamos en esta zona donde hacen depredación desde afuera cuando a nosotros nos exigen un montón de cosas como pescadores deportivos”. “La matanza que hay con el río como está, donde no quedan lagunas”, lamentó.