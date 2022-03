Capeletto: “En 15 días el pan aumentó dos veces y podría seguir aumentando”

El titular de Panadería “La Alianza” y referente del sector en Esperanza, Eduardo Capeletto, se refirió a los aumentos constantes de los insumos, como la harina, afectados por la invasión de Rusia a Ucrania lo que se traduce en aumentos del precio del pan.

En diálogo con la CSC Radio, Capeletto confirmó que “en 15 días el pan ya tuvo dos aumentos, es lamentable pero con los precios de la harina que siguen en alza y cada vez que viene un pedido tiene precios nuevos, y lamentablemente hay que trasladarlo al precio final del producto”.

En tal sentido, analizó que “pasa algo en Ucrania y se refleja en Argentina, y eso es justamente lo que está pasando porque al parecer es uno de los mayores exportadores de trigo, el problema de la guerra se refleja en los mercados internacionales y obviamente se ve en Argentina”.

Admitió que “es lamentable para nosotros porque obviamente las ventas caen y no sólo aumenta la harina sino también la margarina y otros productos que se están recibiendo con mucho aumento por lo cual, si bien es lo menos posible, tenemos que ajustar los precios”.

Puntualizó que “hoy un kilo de pan está en 250 a 260 pesos” pero aclaró que “esto no es generalizado, somos un grupo de panaderos que estamos siempre tratando de apoyarnos y comunicarnos para mantener ms o menos los mismos precios porque los costos no son los mismos entre una panadería clandestina que una panadería que está en regla y tiene 5 o 6 empleados”.

En tanto, sostuvo que “aparentemente el pan podría seguir aumentando, por el momento no hay faltantes y esperamos que esto no sigua influyendo per tenemos que acomodarnos a lo que está pasando”.