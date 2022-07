Capacitación, consorcios camineros e inseguridad: ejes de trabajo de Sociedad Rural Las Colonias

El presidente de Sociedad Rural Las Colonias, Diego Alonso, habló del trabajo de la entidad en relación a distintas temáticas que preocupan al sector productivo. Valoró los cursos de capacitación que se desarrollan en conjunto con ITEC “El Molino”.

En diálogo con la CSC Radio, Alonso mencionó que días pasados se concretó el cuarto módulo de la capacitación para trabajadores de tambo que tuvo “una muy buena repercusión con unos 20 asistentes”.

En ese marco, mencionó que “en el Departamento hay unos 1.000 establecimientos lecheros, y en cada uno hay un promedio de entre seis o siete personas que trabajan directamente en el tambo con lo cual la actividad reúne a unas 7.000 u 8.000 personas trabajando directamente en la actividad productiva lechera”.

Además anunció que “hay conversaciones para que estos cursos se repliquen en el resto de la provincia”. “El director de Lechería de Santa Fe, Abel Zenclussen, estuvo presente en el curso, pudo charlar con los asistentes y en ese contexto se está analizando que estos cursos de capacitación de operarios tamberos se pueda replicar en otros lados como Totoras, San Guillermo y otros más”, contó.

De este modo, valoró que “el ITEC y Sociedad Rural están exportando el conocimiento y la experiencia educativa que tenemos ya con cuatro capacitaciones efectuadas, y las tres o cuatro más que se prevén para setiembre y octubre”.

Otros temas de interés

En otro orden de temas, Alonso se refirió al proyecto de modificación de la ley de semillas para el cobro de regalías de ciertas variedades que estaban fuera del mismo, ahora los productores sojeros que utilizamos semillas guardadas por nosotros tenemos que hacer una declaración jurada en base a lo que se siembra y pagar un canon de la variedad que se guardó como semilla propia”.

Ante esto, planteó que “seguramente se viene un ajuste y un reclamo por parte de los semilleros por las variedades que no estaban incluidas en este pago” y planteó que “esto es muy nuevo y se desconocen detalles por eso hay que tener mucha presencia desde las entidades y mucha participación, siendo muy técnicos y muy profesionales porque si no nos llevan puestos las decisiones”.

Consultado por otros temas que se trabajan desde Sociedad Rural, el dirigente mencionó que “queda por definir el tema de caminos rurales con la Municipalidad de Esperanza y la conformación definitiva del consorcio caminero, dado que en otras ciudades se están formando los consorcios y trabajando en el tema”.

Anunció además que “otro tema que se está trabajando es por la inseguridad porque se cometen muchos delitos pero la gente no denuncia porque tiene un descreimiento en la institución policial y temor a represalias, así que hay que trabajar mucho en eso”. “Hay que volver a insistir porque no sé qué pasó con los 56 millones de pesos que se anunciaron para el arreglo de móviles, los móviles nuevos que se habían prometido no sabemos si llegaron para Guardia Rural del Departamento y también más efectivos para eso”, reclamó.