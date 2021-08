Candidatos del Frente Amplio Progresista marcaron diferencias en Esperanza

«Tenemos que ir al Frente Progresista que nos mostró Hermes Binner con amplitud y humildad» dijo el Intendente de Rosario Pablo Javkin en nuestra ciudad acompañando a los candidatos a senadores y diputados que competirán en las PASO del frente santafesino.

En una impactante muestra de presencia en equipo y partidos, en la sede del PDP Esperanza se presentó la lista «Preparados para Santa Fe» con la presencia del intendente de Rosario Pablo Javkin, la presidenta del Concejo Municipal de esa ciudad María Eugenia Schmuck y los diputados provinciales Rubén Giustiniani, Fabián Palo Oliver y Agustina Donnet.

El intendente de Rosario que no es candidato ejerció el liderazgo de la presentación y comenzó elogiando a nuestra ciudad: «la plaza de Esperanza es una de las más lindas del país pero además refleja lo mejor que tiene la historia de esta provincia como adelantada de integración, de apertura, de inclusión, de comprensión de la diversidad, todo eso está reflejada en esta ciudad como en ninguna otra».

«Nosotros estamos entusiasmados con la idea que vamos a elegir diputados y senadores que representan a Santa Fe en el Congreso Nacional llevemos a esos lugares a representantes de Santa Fe allá, no a representantes de Buenos Aires acá y la primer condición para eso es que podamos presentar listas con gente que tiene historia, corazón y su vida en la provincia de Santa Fe y que a la vez entiendan que este es un momento para tener diversidad de ideas, se terminó el tiempo de la magia de quien venía con una idea genial y así construía las soluciones, hoy se construyen sumando» dijo Javkin.

«La foto esta es el mejor reflejo, acá tenemos a quienes representan lo mejor de la historia del Frente Progresista, con toda su diversidad con intendentes que nos acompañan y que gobernamos en todos los rincones de la provincia de Santa Fe, pero además con una convicción: necesitamos fuerza en la representación nacional», agregó.

Después el intendente rosarino explicó su definición de ‘fuerza’ y ‘firmeza’ en la representación santafesina: «Veíamos las fotos del presidente inaugurando la obra de la autovía 19 en Córdoba, en Santa Fe tuvimos que hacer esa obra nosotros, la pagamos con fondos provinciales, la iban a compensar con una obra muy importante para todos que era el nuevo puente Santa Fe – Santo Tomé, nunca nos compensaron eso, sin embargo van y le hacen la ruta en Córdoba, ¿saben que se llama eso? firmeza en la representación de los senadores y diputados de Córdoba que no votan los presupuestos nacionales si no les incluyen las obras que su provincia necesita. En Santa Fe necesitamos eso y eso no se logra si le debemos la banca a alguien de otro lugar, se logra cuando los lugares se los debemos a nuestros vecinos, nuestra gente».

«Tenemos que ir al Frente Progresista que nos enseñó a construir Hermes Binner, atravesar la provincia con amplitud, humildad, aprendiendo, escuchando, no encerrándonos en una opinión chiquita con los más cercanos, creo que este es el reflejo de la lista que con orgullo presentamos y que se llama <Preparados para Santa Fe> a la que invitamos a acompañarnos en esta instancia primaria pero sobre todo en la elección general cuando podamos demostrar que en esta provincia los representantes no se eligen en función de los intereses que se discuten en la capital del país».

Rubén Giustiniani y la defensa de la provincia

El precandidato a senador nacional Rubén Giustiniani destacó «el compromiso que tenemos los que integramos esta lista es defender a Santa Fe, es decir que si llegamos a la banca nadie se haga el distraído o levante la mano por obediencia partidaria en contra de los intereses de nuestra provincia como ha pasado hace pocos días con la ley de biodiesel donde se le bajaron 5 puntos al corte de la nafta y esto perjudica el trabajo de las fábricas de biodiesel de la provincia de Santa Fe».

Palo Oliver y un espacio provincial progresista

«La interna del Frente Amplio Progresista es en otros términos desde la psicología y la palabra que la interna que tiene el Frente de Todos o Juntos por el Cambio, obviamente que si tenemos una interna es porque no nos pusimos de acuerdo y nosotros estamos más que contento con esta alternativa porque es lo que aspiramos para el presente y futuro del FAP, creemos en primer lugar en programa de gobierno, creemos muchísimo en las convicciones y en la trayectoria de cada uno de nosotros. Creemos en la construcción de un espacio provincial que represente a una izquierda democrática, a los sectores progresistas y que realmente se sostenga por programas de gobierno» aseguró el dirigente santotomesino y primer precandidato a diputado nacional.

Los liderazgos no se heredan

«La verdad es que hay dos opciones en la interna del Frente Amplio Progresista, una es la que construimos para recuperar el inicio del Frente Progresista y esta lista particularmente que está conformada por dirigentes de todos los partidos que le dieron origen y refleja una forma de hacer política, nosotros creemos que los liderazgos no se heredan, los liderazgos se construyen con mucha amplitud, con mucha generosidad y sobretodo con una forma de hacer política, uno puede compartir valores e ideas y yo creo que el FAP en todas sus versiones comparte una forma de pensar y planificar las políticas públicas de la provincia pero también la forma de construir estas opciones electorales creo que es lo que se está dirimiendo» sostuvo María Eugenia Schmuck precandidata a senadora nacional.

«Una lista puramente socialista y una lista que refleja lo que fue el Frente Progresista, fijate que Pablo Javkin que es el intendente de Rosario que llamó a la construcción de esta lista, su partido que es CREO, no encabeza ninguna de las dos listas, es un poco lo que queremos reflejar, la amplitud, la generosidad de pensar siempre en el futuro y después tenemos otros frentes donde sus actores van cambiando de partido o de frentes según la ocasión, estamos seguro que muchos de ellos van a volver a este frente para sumarse a una opción que van a encabezar muchos de los que estamos en esta lista», finalizó.