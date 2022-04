Canal Maurer: modifican proyecto para evitar impacto en la reserva de la Escuela Granja

Su licitación está aprobada y con fondos provinciales solucionarán un problema de drenaje que lleva varios años en el Oeste de la ciudad. Una obra de millonaria inversión deberá hacerse sobre avenida Hohenfels para ampliar desagües. El Secretario Marino Schmith confirmó que licitarán el mantenimiento de juntas en calles pavimentadas del centro.

El secretario de Obras Públicas de Esperanza, Marino Schmith, explicó las instancias necesarias para poder ejecutar las obras en los distintos canales que atraviesan la ciudad.

En diálogo con la CSC Radio, Schmith se refirió a “la importancia de ejecutar el Canal Maurer, que está al oeste de la ciudad en un lugar donde estamos complicados porque frena cualquier loteo o cualquier tipo de planificación de crecimiento de la ciudad y el objeto del mismo es trasladar los excedentes atravesando la ruta 70 llevándolos hacia el norte, en Paso Vinal, donde hay un bajo natural que terina desaguando en el Salado”.

“Es una obra importante, cara, donde existen recursos del Estado provincial para poder financiarla en concepto de excavación y alcantarillado. Hoy la obra está con una presentación y un proyecto aprobado pero en una instancia de verificación porque es un canal que atraviesa la reserva de la Escuela Granja y el objeto es tratar de generar una obra que no impacte en ese lugar”, explicó.

Agregó que “había un presupuesto asignado para la ejecución de las primeras alcantarillas en el sector de calle Moreno, en inmediaciones del Tiro Federal, y un presupuesto ejecutado que ahora deberemos modificar y esperamos que sea acompañado por la institución provincial que lo va a financiar”.

“En su tramo superior, el canal comenzaría en avenida Córdoba y atravesaría la ruta 70 siempre aguas abajo donde existe un canal ejecutado hace más de 50 años y por ello no tiene las condiciones adecuadas para trasladar el agua y por eso el objetivo es ejecutar las alcantarillas adecuadas para que eso pueda suceder y darle al canal las dimensiones adecuadas para derivar el agua”, especificó.

Explicó que “hay una obra aprobada y no queremos generarla sin el consenso necesario; no obstante, existe la posibilidad de hacerla pero esperamos que sean factibles los cambios que se están estructurando, hay que hacer una pileta disipadora de energía que permite que el caudal que circularía por ese sector y su velocidad sea menor, para que genere el menor impacto posible en la reserva, que es el paso natural del agua y no se puede modificar”.

El canal de Hohenfels

“Las obras que nos hacen falta son muy importantes, requieren grandes presupuestos y hemos estando ejecutando los proyectos de todas ellas. Hablamos también del canal Hohenfels que es tan importante para el sector oeste y debía haberse ejecutado cuando se hizo el pavimento, porque se hizo una obra de desagües infinitamente menor que la necesaria y hoy estamos padeciendo las dificultades propias de eso, al igual que el hecho de no poder crecer hacia el oeste”, señaló el funcionario.

En ese sentido, planteó que para la obra de Hohenfels “se había hecho un estudio de pre-factibilidad en el año ´98 que establecía las características y dimensiones que debía tener ese canal, y no obstante se ejecutó una obra que es cuatro veces menor para proceder al pavimento de esa calle. Hoy se debe levantar todo el pavimento de ruta 70 hacia el sur para poder hacer la obra definitiva con las interferencias que eso tiene: agua, cloaca, gas”.

De todos modos, dijo que “hay que hacerlo y es una obra que ya está aprobada por la provincia, se está generando el estudio de impacto ambiental que es una presentación en la Secretaría de Ambiente, por lo cual inmediatamente se procedería a ir a la Nación para buscar los recursos que ya nos habían dicho que existían para esto”.

Mantenimiento del pavimento céntrico

En otro orden de cosas, Marino informó que “se está terminando todo el proyecto para hacer una licitación para el tomado de juntas, es indudable que debemos proceder de manera inmediata”.

No obstante, destacó que “la solución definitiva de las calles va a pasar por el plan de accesibilidad para que contemple la configuración que debe tener la calzada y los desagües definitivos”.

“El barrio centro ya está asistido pero hay infinidad de barrios periféricos que requieren de ese plan y lamentablemente no podemos hacerlo prosperar en el Concejo pese a que hemos sido flexibles en cuanto a las características constructivas de la obra, propusimos un pavimento articulado y un pavimento asfaltico sobre las troncales pero lamentablemente no se nos devuelve esa instancia que nos permitiría enfrentar con otra seriedad este tipo de trabajo”, lamentó.