Campaña solidaria de Tea Las Colonias para recaudar juegos didácticos

“A eso se suma que la mayoría no tiene obra social y en este tiempo de pandemia los SamCo suspendieron todas las terapias, y las familias no tienen los medios para hacer rehabilitaciones en casa”, explicó.

En diálogo con la CSC Radio , Pirola comentó que “esta pandemia nos abrió los ojos de que no solo tenemos que ayudar con la contención porque nos dimos cuenta de que dentro de la Asociación había familias que no la estaban pasando bien económicamente, hay mamás de Progreso que son solas y viven en el campo, papás de San Jerónimo que se quedaron sin trabajo, familias vulnerables de Esperanza”.