Camioneros denuncian discriminación en los controles de acceso a la provincia

A partir del extremo recaudo que tomaron, no registraron casos positivos de coronavirus entre los afiliados al gremio en Santa Fe. “En un momento éramos los héroes que abastecíamos el país, hoy todo se normalizó y pasamos a ser camioneros como antes, no queremos que nos discriminen”, señaló Chulich.

“Estamos de acuerdo con los controles para prevención, pero no que se les haga una revisación diferente que a un automovilista que atraviesa un protocolo más flexible, no queremos que hagan controles distintos a nuestra gente, que se nos discrimine”, explicó el sindicalista.