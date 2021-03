Caminata Santa Fe: mujeres que eligen desafiar

Por segundo año consecutivo, la UNL se unió a la propuesta global de Voces Vitales y acercó las Caminatas de Mentoreo a la ciudad. Líderes y aprendices locales, y de otros puntos del país y el mundo; se unieron en instancias presenciales y virtuales.

Mujeres santafesinas y del cono sur compartieron juntas experiencias, conocimientos e inquietudes el sábado. En esta oportunidad, y teniendo en cuenta la coyuntura sanitaria mundial, se trató de una experiencia híbrida; tras un proceso de selección, se construyeron 18 parejas que participaron del mentoreo de forma presencial y 10 de manera virtual. Al mismo tiempo, más de 1.250 mujeres de distintas provincias de Argentina y otros países del cono sur, se encontraron vía plataformas virtuales.

Las llamadas Caminatas de Mentoreo de Voces Vitales son un movimiento mundial que tiene como objetivo inspirar a la próxima generación de mujeres líderes a través del mentoreo. Así, mentoras y aprendices compartieron conocimientos, experiencias de vida y pudieron ahondar sobre aquellas cuestiones que resultan claves para alcanzar sus objetivos y metas.

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) acercó una vez más este movimiento a la ciudad de Santa Fe, en el marco de una de sus tantas actividades, destinadas al desarrollo del desempeño laboral y emprendedor de las mujeres y el acercamiento de ellas a puestos ligados a la toma de decisiones. «Para la UNL es una enorme alegría llevar a cabo esta actividad y muchas otras acciones que contribuyen a la igualdad de género y el desarrollo de las mujeres. Cada una de las participantes, desde su lugar, realiza un trabajo muy importante que como institución queremos y nos comprometemos a acompañar”, manifestó el secretario de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la UNL, Javier Lottersberger.

Mujeres en la toma de decisiones

La asociación Voces Vitales, en línea con los valores que promueve la UNL desde acciones específicas, busca desarrollar el liderazgo de las mujeres como motor para el progreso económico, político y social de las comunidades.

Identifica y apoya, a través de capacitaciones, mentoreo y conexiones, a mujeres líderes para que sigan creciendo.

La abanderada de la edición santafesina de las Caminatas de Mentoreo es Alejandra Zogbi, quien es una ser líder local y gerente de una empresa de capitales nacionales cuya dirección está a cargo de 3 mujeres. Egresó de la Facultad de Ingeniería Química (FIQ) de la UNL y es consejera académica en la misma.

Sobre la experiencia del pasado sábado comentó: “El empoderamiento de la mujer se viene trabajando desde muchos aspectos y la Universidad está avanzada en las cuestiones de género. Son un lujo las mujeres que hemos convocado y que han participado. Tanto aprendices como mentoras, sin dudas, el aprendizaje es ida y vuelta”, expresó Zogbi. A su vez, afirmó que “tanto en la parte pública como privada, detectamos la necesidad de lograr la igualdad de oportunidades para las mujeres, económica y socialmente. Hay muchos desafíos y el mayor es llevarlo a la práctica. Hoy veo un universo enorme de mujeres con un gran potencial para hacer que todo esto siga creciendo y para trabajar en pos de una sociedad más justa y equitativa; con el hombre a la par y sin rivalidades”, concluyó.

Aprendizaje circular

Se ha demostrado que el mentoreo es uno de los pasos más importantes para establecer una carrera exitosa y para crear un sistema de apoyo efectivo que contribuya a superar los obstáculos al crecimiento personal y profesional que enfrentan las mujeres. El mentoreo brinda una oportunidad única para que las mujeres líderes en ascenso alcancen todo su potencial, y para que las mujeres líderes establecidas compartan sus éxitos y ayuden a las futuras generaciones de mujeres a crecer y desarrollarse.

Se presenta como constante la noción de aprendizaje circular, en la medida en que todas las mujeres participantes coinciden en que se trata de una dinámica de construcción compartida, es decir, que tanto mentoras como aprendices se llevan algo nuevo fruto de ese intercambio.

Mujeres con distintas profesiones, procedencias e historias de vida, compartieron su paso por la actividad y brindaron su testimonio. En la actividad de cierre, eligieron palabras significativas y representativas de esta instancia de intercambio: sororidad en movimiento, aprendizaje, crecimiento, motivación y encuentro, fueron las que más resonaron.

María Silvia Gómez Bausela señaló: «Participar de este evento coorganizado por la UNL y Voces Vitales fue una experiencia maravillosa de trabajo de mentoreo en mi caso. Tuve una aprendiz increíble con la que he compartido y charlado y puedo decir que yo también he aprendido de todas sus experiencias e inquietudes. Estoy muy agradecida por esta oportunidad de participar”.

Marisel Danieli expresó: «Como aprendiz estoy muy contenta porque me ha tocado una mentora excepcional, muy capaz y muy abierta; me ha explicado un montón de cosas y me ha ayudado tanto con mi trabajo como con mi emprendimiento. Se me pone la piel de gallina de lo feliz que estoy. Me gusta mucho aprender para poder brindar mi aprendizaje a los demás, trabajar en equipo y progresar todos juntos».

Lucia Cantero apuntó: «Participé como aprendiz y para mí fue una experiencia sorprendente y reveladora. Es increíble todo lo que se puede aprender de una conversación con alguien que no conocés. Poder contar mi historia y poder escuchar una historia desde la reflexión y la experiencia es súper enriquecedor».

Karina Szok expresó: «Soy consultora en Recursos Humanos y Coach Ontológica y esta es mi segunda participación en la Caminata de Voces Vitales Santa Fe. Desempeñe el rol de mentora junto a una hermosa aprendiz y trabajamos el cómo pararnos frente a instancias de mucha exposición. “Fue muy interesante y enriquecedor para ambas partes. Cuando las mujeres nos juntamos pasan cosas maravillosas. Tomo el lema de este año que es Elegí Desafiar y elijo desafiarme”.