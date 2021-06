Cambios en la plana mayor de la Unidad Regional XI de Policía

Ricardo Mandar es el nuevo Jefe de Operaciones, Martín Baez queda a cargo de Logística, Vanina Rivero en Personal, Diego Gamero como Jefe de Zona y Luis Roldán en la Agrupación Cuerpos.

Los cambios fueron dispuestos por el Jefe de la Unidad Regional XI de Policía, Martín Molina, quien está a cargo de la policía de Las Colonias hace algunas semanas, según publicaron en las redes sociales de la Jefatura de Policía de la Provincia.

La novedad de la gestión de Omar Perotti es la nula posibilidad que los jefes policiales brinden declaraciones a la prensa, buscando que sólo comuniquen los funcionarios del ministerio de Seguridad, que en el interior santafesino no tienen presencia ni idea de la cotidianeidad.

No sólo es importante comunicar la detención de algún ladrón de bicicletas o el recupero de partes de una moto. Existen otras acciones que sólo los jefes policiales tienen la capacidad de comunicar. La falta de declaraciones a la prensa de quienes ocupan cargos con poder de decisión en la fuerza de seguridad es un curioso experimento comunicacional que está condenado al fracaso, ya que no se conoce lo que no se difunde.

Aquí lo que se comunicó oficialmente desde Relaciones Policiales de la Unidad Regional XI:

CAMBIOS ESTRATÉGICOS EN LA PLANA MAYOR DE LA UNIDAD REGIONAL XI – “Esperanza”

En la mañana de la fecha, en el Auditorio de esta Jefatura se llevó a cabo una breve ceremonia para poner en funciones a nuevos Jefes de la Plana Mayor de esta Unidad Regional XI.

El mismo fue presidido por el Jefe de la Unidad Regional XI, Subdirector de Policía Lic. Martin MOLINA, acompañado por el Subjefe de la misma, Subdirector de Policía Omar Duarte; Jefes de la Plana Mayor y Plana Mayor Especial de la Regional XI.

En este sentido, teniendo en cuenta las necesidades del servicio, y con el fin de adecuar de manera racional y efectiva del personal con miras a un mejor aprovechamiento de los recursos humanos disponibles se llevaron a cabo las designaciones de la Subdirector de Policía VANINA RIVERO, como Jefe de la División Personal; del Subdirector de Policía MARTÍN BAEZ como Jefe de la División Logística y del Comisario Supervisor RICARDO MANDAR, como Jefe de la División Operaciones. Asimismo en la oportunidad fue puesto en funciones el Comisario Supervisor DIEGO GAMERO, como Jefe de la Primera Zona de Inspección con asiento en esta ciudad.

Continuando con las designaciones, en una ceremonia interna llevada a cabo en la explanada del ex Ferrocarril, donde funciona la base del Comando Radioeléctrico URXI, fue puesto en funciones el flamante Jefe de la Agrupación Cuerpos Comisario Supervisor LUIS JAVIER ROLDAN.

Fotos difundidas por el área de Relaciones Policiales de la URXI.