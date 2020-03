Cambios en el fútbol: Se eliminan los descensos y se reestructuran los torneos

La fecha límite para presentar los cambios al estatuto de la AFA y la inclusión del reglamento de la Liga Profesional es el 20 de abril, casi tres semanas después del que por ahora será el último día de la cuarentena generalizada impuesta por el Gobierno. Hasta entonces, no habrá cafés ni reuniones de directivos. La «Mesa Directiva» o «mesa chica» de la Superliga tomará decisiones por videoconferencia. Estos días de pelota parada serán para resolver urgencias. El fútbol que no miramos se seguirá jugando.

Hasta que la entidad cerró sus puertas por la cuarentena obligatoria, en los pasillos de la AFA se hablaba de una «teoría del castigo» para justificar la decisión de anular la pérdida de la categoría durante esta temporada. «Al que baja no podés castigarlo, porque le faltaron 10 partidos para intentar salvarse. No tuvo chance. Para el que sube, en cambio, es un premio. Era el mejor hasta el momento en que se paró todo y hay que respetárselo», contó una alta fuente de la calle Viamonte. Así, nadie está en desacuerdo con cancelarlos, sobre todo cuando ni siquiera había unanimidad en la cantidad de equipos que bajarían: comenzaron siendo cuatro, luego eran tres, más tarde fueron dos con una hipotética promoción entre el tercer mejor equipo de la Primera Nacional y el tercero peor de la Superliga. Hasta que el presidente de la AFA, Claudio Tapia, zanjó el tema diciendo que los descensos eran tres , que estaban «escritos en el reglamento». Ese documento, coronavirus mediante, será reescrito.