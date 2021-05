«Cachito de Pan» trabaja para concretar el sueño de su casa propia

El integrante del Comedor y Copa de Leche “Chachito de Pan” de Esperanza, Rodrigo Díaz, comentó el trabajo que se viene realizando para concretar el sueño del edificio propio.

En diálogo con la CSC Radio, Díaz mencionó que “hace tiempo se viene trabajando en el proyecto para la obra del comedor y merendero que es muy ambicioso y la razón de su publicación en las redes sociales es abrir el abanico a posibles donaciones, créditos o ayudas que puedan llegar desde provincia, Nación, Concejo Municipal que declaró a la obra como de interés”.

“Con aporte de los socios no se puede hacer y por eso estamos apelando a otro tipo de ayudas por convenios provinciales o nacionales, créditos o asistencias para este tipo de obras. Por eso la presentación fue para mostrar que el proyecto está en marcha, que ya están las habilitaciones, el reconocimiento del Concejo y ahora hay que empezar a golpear puertas”, reiteró.

En cuanto a las ayudas de los vecinos, indicó que “se pueden realizar donaciones de forma bancarizada pero también se puede hacer a través de materiales o elementos de construcción”.

En cuanto al trabajo de la entidad, Díaz reflexionó: “Nuestra concepción es poner el foco en el voluntariado, en una concepción social de cómo debería funcionar nuestro ser social y además hay otra razón que va más allá de todo que es la alimentación de los chicos, y eso no significa solo darle alimento sino también darle afecto. Porque un niño que no tiene la alimentación suficiente a edad temprana es irrecuperable, y ese cerebro que no se formó en los primeros años con el alimento y el afecto necesarios es irrecuperable”.

“Nosotros no nos ponemos contentos cuando se suma gente a comer en el comedor y celebramos cuando los chicos dejan de venir porque el papá o la mamá consiguió un trabajo; queremos que las familias puedan conseguir herramientas para eso”, aseveró.

Por último, agradeció al Centro Integrador Comunitario (CIC) de Barrio Unidos donde funciona actualmente el comedor por tercer año consecutivo. “El lugar es hermoso y trabajamos muy cómodos con la gente de ahí, pero nuestro anhelo y nuestra utopía es tener nuestro espacio propio”, concluyó.