Buscan a una vecina de Recreo que no volvió desde el sábado a su casa

Se trata de Marcela Analía Maidana de 44 años. Fue vista por última vez el sábado por la mañana. Tanto el MPA como la policial local están al tanto de la situación y están buscándola. Para su hermana la tienen retenida contra su voluntad.

Marcela Analía Maidana está ausente de su casa desde el día sábado. Sus familiares están buscándola desesperadamente. La hermana de la mujer desaparecida dijo que tienen un sospechoso. Hubo una requisa domiciliaria en nuestra ciudad sin resultados positivos hasta el momento.

Marcela Analía Maidana está desaparecida del sábado por la noche cuando volvió a trabajar de Monte Vera. “De la vecina localidad la trajo su hijo que no notó ningún comportamiento extraño” empezó diciendo por RADIO 104.5 Ivana, hermana de la mujer de 44 años del cual se desconoce su paradero.

La familiar también comentó “llegó el sábado a las 22.45 se cambió y salió caminando; desde ese momento no supimos más nada de ella. Tiene el teléfono apagado. Nos sorprende porque nunca pasó esto, es muy dedicada a su trabajo, a sus hijos, nunca haría una cosa de esta magnitud”.

“El tema de la activación del celular es sospechoso, en la madrugada del domingo le mandó a su hermana unas Felices Pascuas cuando en principio le hubiese escrito a sus hijos. Tenemos un sospechoso, su ex pareja vive en Recreo y la acosaba permanentemente por eso se hizo una denuncia contra este sujeto” agregó.

Ivana continuó diciendo, “anoche hablé con el fiscal se va a hacer un rastrillaje, se peritarán teléfonos y se buscarán en las cámaras de la zona donde pueden aportar información importante al caso”.

“Está retenida contra su voluntad, no tiene por qué irse de su casa, no toma ninguna medicación, no hay ningún indicio o anormalidad por cuenta propia para que tome esta determinación”, resaltó su hermana por la emisora.

Finalmente, Ivana invitó a la sociedad recreína, a concentrarse este martes a las 11 de la mañana, frente a la Comisaría 16 para solicitar una exhaustiva búsqueda.

