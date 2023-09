Bullrich: Se viene un cambio en serio, como en Esperanza, vamos a terminar con el kirchnerismo

La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, recorrió este sábado el centro de la provincia de Santa Fe y pasó por nuestra ciudad sobre el mediodía. Estuvo acompañada de dirigentes locales que alentaron votar a «pato» el próximo 22 de octubre.

En el marco de la gira “Vamos por Argentina”, acompañada del gobernador electo Maximiliano Pullaro, la vicegobernadora electa Gisela Scaglia, la senadora nacional Carolina Losada y el intendente electo de Esperanza Rodrigo Muller, entre otros, sostuvo que “nuestro objetivo es mostrarle a la ciudadanía esta fuerza contundente que ha logrado tener como nunca una gran territorialidad».

«Todos nuestros gobernadores e intendentes necesitan que el gobierno nacional esté de su lado y apoye sus necesidades», dijo en nuestra ciudad, donde llegó en una camioneta motorhome, brindo una conferencia de prensa y luego unas palabras en el acto realizado en la esquina de San Martín y Aarón Castellanos.

“Se viene un cambio en serio, tal como hizo Santa Fe decididos a terminar con el kircherismo y empezar una etapa de prosperidad y de paz, donde la educación, la salud y los jubilados no padezcan este presente. Estamos decididos a hacer un país ordenado, donde el caos se termine, la gente pueda salir a la calle y no te maten. Dónde los narcos no invadan ciudades” afirmó la candidata de Juntos por el Cambio, que recorrió Santa Fe, Esperanza, Humboldt, Nuevo Torino, Bella Italia, Rafaela y Sunchales.

Defendió la educación como herencia a nuestros hijos, aseguró que en su presidencia se terminan los piquetes y que «el que las hace las paga». También celebró que en Esperanza ganó Juntos por el Cambio, después de 16 años de otra gestión.

“Cuidaremos a quienes nos cuidan, no podemos dejar a los policías que siempre terminan juzgados mientras los delincuentes están libres. La única ideología que tenemos es proteger a los ciudadanos, por eso decimos el que las hace las paga en serio. Vamos a hacer la cárcel más importante para meter a los narcos, los criminales, los violadores, con la mejor tecnología, sin ningún tipo de comunicación, ni los abogados van a tener comunicaciones privadas” dijo Patricia Bullrich.

“Como están acostumbrados a poner nombres de ellos, esa cárcel se va a llamar Doctora Cristina Fernández Kirchner” enfatizó Bullrich en Sunchales, cuando la propuesta de construir una cárcel de máxima seguridad y ponerle ese nombre ya había ganado las redes sociales.

“Vamos a trabajar para bajar la inflación y para que los chorros estén presos. Así lo hemos hecho a lo largo de cuatro años en Rosario junto a Maxi Pullaro, cuando fuimos ministros” señaló en el cierre de la extensa jornada.