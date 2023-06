Buena experiencia de chicos del Lawn Tennis en el Abierto de Rafaela

Una buena experiencia sumaron los chicos de la Escuelita “Guillermo Vilas” del Lawn Tennis Club Esperancino este fin de semana, participando del Torneo Abierto, que tuvo lugar en Rafaela.

Fue el 4° Torneo Abierto (ex Nacional G3) de la Liga de Tenis del Litoral Argentino se jugó en las canchas de Atlético Rafaela, el Jockey Club y “La Cañada”.

Ganando partidos de las fases clasificatorias, llegaron hasta las Semifinales de sus respectivas categorías: Vicente Engler en Sub 10 y Julieta Abelvey en Sub 12.

También jugaron el fin de semana en el plano competitivo del tenis federado de la liga del Litoral: Benjamín Delgado en Sub 10; Luciano Farioli y Gonzalo Pérez en Sub 12; e Ignacio Ebel en Sub 16.