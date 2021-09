Breques: Transparentar y disminuir el gasto público, seguridad y viviendas, entre las premisas

La candidata a concejal del Partido Nuevo aseguró que el diálogo con los vecinos le permite confirmar la necesidad de depurar la política evitando reelecciones y candidatos testimoniales.

«Sostenemos que una mayor calidad de vida para todos por igual es posible en Esperanza si trabajamos (el gobierno) mancomunadamente con las instituciones intermedias, las vecinales, fuerzas de seguridad, el comercio, la industria, como asimismo con los sectores independientes que tengan que ver con la salud física y mental. Todo esta estrechamente vinculado con la idiosincrasia del ciudadano esperancino, por eso a todos nos tiene que interesar» dijo la candidata a concejal del Partido Nuevo, Graciela «Chely» Breques.

«En estas semanas y casi llegando al final de la campaña para las PASO, ha sido un tiempo de mucho aprendizaje. Los vecinos que aceptaron hablar con nosotros lo han hecho con mucho respeto, exponiendo un sinnúmero de problemáticas en los distintos ámbitos del quehacer de la ciudad. De esta manera fuimos confirmando que nuestras premisas de NO REELECCIÓN EN LOS CARGOS ELECTIVOS y el NO A LAS CANDIDATURAS TESTIMONIALES son premisas básicas de respeto al ciudadano y a la palabra empeñada por esta agrupación política, y asimismo que nuestras propuestas acerca de TRANSPARENTAR Y DISMINUÍR EL GASTO PÚBLICO, BRINDAR MAYOR SEGURIDAD A LA CIUDADANIA, DOTAR DE NUEVOS Y MAYORES PLANES PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS y especialmente respecto al CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE a través de campañas de concientización, entre otras, no surgieron por capricho nuestro, sino que son emergentes de una sociedad que necesita un nuevo impulso», agregó.

«La DESCENTRALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (sea a través de nuevos espacios físicos o con la incorporación de nuevas tecnologías), es fundamental para que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades, sin que sea necesarios movilizarse al centro de la ciudad e incluso pudiendo desde sus propios hogares hacer los tramites o reclamos al Estado» contó la candidata a concejal que sintetizó la propuesta en “ACERCAR EL ESTADO AL VECINO y no a la inversa como ocurre en la actualidad”.

También entendió prioritaria «la INSTALACION DE CONTENEDORES BARRIALES PARA LA RECOLECCION DE TODO TIPO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS a ubicarse en terrenos municipales (desechos que serán retirados por parte del Municipio para su posterior deposito en el LIMPES), es otra de las cuestiones de sencilla concreción y mínimos costos para el Estado, que resolvería la problemática de muchos vecinos que no cuentan con un vehículo de transporte acorde para llevarlos hasta su depósito final (Limpes), desechos que vemos terminan por arrojarse en la vía pública o en caminos rurales con un claro detrimento al medio ambiente».

«Como estas, hay otras acciones sencillas y que marcarían la diferencia en Esperanza, por ejemplo, una buena reforestación. El árbol es sinónimo de vida. Entonces, por qué no plantar árboles no solo en las periferias de la ciudad sino también en los barrios céntricos. De esta manera estaríamos generando más oxígeno en la atmósfera, se reduciría la temperatura de los suelos, fertilizarían los mismos, etc. Si pensamos en las generaciones futuras, debemos tomar acción en este ámbito», finalizó Breques.