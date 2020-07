Breques: “Siguiendo la línea anterior, hay que aggiornarse a los tiempos y progresar”

En ese sentido, mencionó que en este tiempo en que no tuvo funciones en AANE trabajó para conformar una Federación nacional para deportistas con Síndrome de Down y competir a nivel mundial. “Nos está dando un trabajo bárbaro, pero era la necesidad que surgió y entonces nos ponemos las pilas y lo hacemos, no hay otra forma”, explicó.

Ante ello, dijo que “la idea es seguir apostando a esto, seguir gestionando todo y cualquier puerta que se pueda abrir tenemos lista una carpeta para presentar con algún proyecto o iniciativa para seguir sosteniendo esto, no solo por los profesionales sino principalmente por las personas con discapacidad de la ciudad que no tienen otro lugar donde asistir”.

Respecto de los proyectos futuros, Breques aclaró que “las ayudas nunca son suficientes especialmente para una institución tan grande como AANE que tiene cuatro servicios y muchos beneficiarios, y si bien hoy no están todos concurriendo a los servicios el personal sigue estando y las obligaciones también”. “Seguimos con los mismos egresos pero no los mismos ingresos y eso va desequilibrando la institución”, advirtió.

En diálogo con la CSC Radio , Breques sostuvo que “este tiempo ha sido y es muy duro porque todavía no terminó y aparentemente no sólo la pandemia vino para quedarse sino también la situación económica y financiera de la institución”.