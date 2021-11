Breques: “Proponemos una voz nueva independiente en el Concejo”

La candidata a concejal por el Partido Nuevo, Graciela “Cheli” Breques y el dirigente del sector, Pablo Comesatti, hablaron del final de la campaña con vistas a las elecciones del próximo domingo.

En diálogo con la CSC Radio, Comesatti remarcó que “lo positivo de la campaña” fue el posicionamiento del partido “por fuera de las estructuras tradicionales, sin los recursos económicos y técnicos que brindan las mismas, lo cual es una debilidad pero también una fortaleza porque genera independencia de criterios para no tener jefe o cacique local, ni provincial ni nacional”. “Eso nos permite ser un grupo de trabajo horizontal, donde todos los temas se discuten, se charlan sin ningún tipo de compromiso más que brindar una nueva propuesta a la ciudadanía; darnos la posibilidad de que una nueva voz independiente llegue al Concejo Municipal”, definió.

“Según los números que se manejan ingresarían tres concejales por Cambiemos, tres concejales por el justicialismo y habría una séptima banca que es la de dirimirá los temas más importantes y ahí apuntamos. Esa es la posibilidad que buscamos para que la ciudadanía nos apoye”, describió.

Por su parte, Breques planteó la necesidad de “elevar el nivel de discusión y trabajar realmente por el ciudadano; no olvidarnos una vez que estamos en la banca de estar en el contacto con los vecinos”. “Tenemos que revertir eso y se hace con trabajo mancomunado, horizontal, para seguir insistiendo por lo que realmente el pueblo necesita”, resumió.

En cuanto a la propuesta del Partido Nuevo, detalló que “está basado en un emergente que se dio en toda la ciudad que es el tema de la seguridad, para lo cual proponemos la creación de la Guardia Urbana Municipal y la modernización de la central de monitoreo que no es solamente la compra de cámaras; y otro tema puntual es el tema de la vivienda donde proponemos darle mayor impulso al INMUHA inyectándole más presupuesto porque con el 1,3% del presupuesto municipal anual no es suficiente”. “Como mínimo debería ser del 10% porque el tema hábitat es un problema que aqueja a muchos y preocupa a muchos más”, explicitó.

Comesatti en tanto, recordó que entre las propuestas también se cuentan “la no reelección de los cargos políticos, no a las candidaturas testimoniales y la reducción de los sueldo políticos”. “Cuando proponemos una quita del 20% de los haberes de la clase política de la ciudad estamos hablando de entre 8 y 10 millones de pesos anuales que se ahorraría el Estado municipal, para reorientarlo a otras cuestiones, como la entrega de aportes para microemprendimientos o para el ITEC”, puntualizó.

En ese sentido, cuestionó que “la ciudad está muy chata, en esta gestión vemos que hay problemas que no son prioridades, como el hábitat. El hábitat no es una política de Estado en Esperanza” y como ejemplo mencionó que “siguen con las 16 viviendas que estaban cuando yo era concejal hace dos años”.

Asimismo, consideró que “con 14 años de gestión, más dos que quedan, es necesario una renovación”. “No creo que los frentes electorales sean positivos cuando se construyen para ganarle a otro. Hoy tenemos dos frentes electorales, tanto en la ciudad como en el país, que plantean que si gana Cambiemos se termina Cristina y si gana el Frente de Todos se termina Macri, y los candidatos de ambas fuerzas hablan solo de esto, incluso los candidatos a concejal porque están traspolando la elección nacional a lo local, y no hablan de temas locales. No se ha escuchado de ninguno un análisis de las problemáticas y propuestas concretas a nivel local. Ese es el aporte que quiere hacer Partido Nuevo”, apuntó el ex edil.

“Si queremos un cambio, hay que hacerlo desde las bases, de la raíz, y esa es un poco la razón del surgimiento de Partido Nuevo: la necesidad de un cambio, de que haya gente nueva”, agregó Breques. Y en tal sentido le recordó a los vecinos que “si realmente quieren el cambio ahora tienen la posibilidad de hacerlo votando por Partido Nuevo, donde hay gente nueva que no está atada a una ideología política”.