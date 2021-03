Breques: “Nos preocupa qué va a pasar con las personas con discapacidad”

La presidenta de la Asociación de Ayuda a Niños Especiales (AANE), Graciela Breques, brindó precisiones sobre el reclamo que sostienen las entidades que atienden a personas con discapacidad. “No se puede seguir subsistiendo si el nomenclador no aumenta los precios”, afirmó.

En diálogo con la CSC Radio, Breques reiteró la solicitud que se efectuara a las autoridades para vacunar a personas con discapacidad y a los trabajadores del sector “para que se pueda volver a las actividades con total normalidad porque las personas con discapacidad también necesitan ir al Centro de Día, ir a la escuela, ir a trabajar, y hacer su rutina diaria como cualquier otra persona”.

De todos modos, planteó que “ese es uno de los reclamos que se están llevando a cabo a nivel nacional donde en algunos lugares hay paros y movilizaciones” y especificó que “tiene que ver principalmente con la prestación de servicios”. “No podemos prestar servicios si no podemos pagarlos, esto sucede porque el nomenclador con tarifas de 2019, en 2020 solo hubo un aumento de 10% y ahora se reclama como mínimo un incremento del 30% para poder equilibrar un poco la balanza y paliar la situación”, explicó.

Planteó que “lamentablemente las ayudas que se fueron recibiendo son momentáneas, es pan para hoy y hambre para mañana, y no se puede seguir subsistiendo si el nomenclador no aumenta los precios porque los costos son altísimos”. “Sucede que en una institución grande como AANE, con cuatro servicios, con muchos profesionales trabajando y con una calidad de servicio, si no puede pagarse hay que disminuir esa calidad y eso es lo que no queremos hacer, porque las personas con discapacidad no se lo merecen”, explicitó.

En ese sentido, lamentó que “por estar concentrados en la cuestión económica nos terminamos olvidando del verdadero objetivo que son las personas con discapacidad”.

En resumen, afirmó que “la situación está muy complicada y por eso adherimos a estos reclamos que incluyeron el envío de una carta a Presidencia de la Nación, además de toda una movida de las instituciones a nivel provincial y nacional”. “Nos preocupa qué va a pasar con las personas con discapacidad, hay muchas instituciones que han tenido que cerrar sus puertas y es justamente lo que no queremos hacer pero no tenemos los ingresos necesarios para paliar la situación”, sentenció.

De todos modos, aclaró: “Confiamos en que este aumento se va a dar y en el buen criterio de las personas que tienen que tomar la decisión adecuada y que esto se resuelva prontamente”.

El reclamo incluye:

• Aumento de emergencia del 30 % de todas las prestaciones

• Cumplimiento del pago del 100% de los módulos de transporte

• Reconocimiento del Nomenclador Nacional en todo el país

• Prioridad en la vacunación Covid para las Personas con discapacidad y trabajadores del sector