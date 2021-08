Breques: Junto a la seguridad, una Ciudad Inteligente debe tener una política pública de hábitat

«Debe ser primordial el apoyo al Inmuha como una de las políticas públicas más importantes» dijo Graciela Breques de Partido Nuevo a EDXD.

«Bajo el concepto de Ciudad Inteligente y teniendo en cuenta que esto significa un equilibrio entre lo social, lo económico y el medio ambiente, hablamos de una inminente modernización del sistema de seguridad que involucraría, entre otras cosas, la creación de la Guardia Urbana y que ambos (central de monitoreo y guardia urbana) serían parte de una estructura orgánica imprescindible para que los resultados sean realmente eficientes. Estos ítems tienen que ver con lo social principalmente, porque el delito atenta directamente contra la libertad de cada ciudadano», explicó la primera candidata a concejal de Partido Nuevo.

«Pero no es lo único, la falta de viviendas dignas es otras de las cosas que atentan contra la integridad de los esperancinos. En realidad, no debemos hablar solo de viviendas, sino de hábitat, que es un concepto más amplio y que encierra no solo “la casa” sino todo el entorno que le rodea a la misma. Las viviendas deben ser seguras, habitables, funcionales y accesibles y no deben estar en sectores contaminados. Somos conscientes que esto no se cumple en todos los casos. Por ello es que desde el Concejo se debe impulsar y apoyar incondicionalmente al Inmhua para que cumpla con su objetivo primordial. Creemos que el tema viviendas debe ser una de las políticas públicas más importantes del gobierno de turno» afirmó Graciela Breques.

«De la misma manera consideramos que una regularización dominial sobre los terrenos municipales, es decir, que cada propietario tenga su parcela debidamente escriturada, es una necesidad que no se debe seguir postergando. Es parte de los derechos del ciudadano esperancino y es parte de la equidad que nos cabe a todos», agregó Breques al explicar además que los proyectos surgen del trabajo en grupo de todos los que se sumaron al partido.