Breques: “Esperanza está adormecida y queremos hacer algo por la ciudad”

Los candidatos a concejales por el Partido Nuevo, Graciela “Chely” Breques y Miguel Vargas, se refirieron a la campaña de cara a las elecciones generales.

En diálogo con la CSC Radio, breques sostuvo que esta etapa de campaña para las generales “es un verdadero desafío” para todos los integrantes de la lista porque “tal el nombre del partido, Nuevo, todos los candidatos lo somos y también el espacio”.

La formación del partido “surgió porque veíamos la necesidad de hacer algo solamente para la ciudad, no tener ningún tipo de dependencia provincial ni nacional y donde las decisiones se tomen en el seno del partido, debatiendo entre quienes participar”. Marcó que “es un partido totalmente abierto para el que quiera estar, traer ideas, sugerencias, críticas, quejas; se analizan y se ve qué propuesta concreta se puede hacer para solucionar determinado problema”.

Al respecto, definió que “es todo un aprendizaje y un desafío porque hay que estar, estudiar, analizar, caminar en la calle, hablar con la gente; exige mucho”. “Pero de la misma manera en que uno se exige, se va motivando y apasionando”, admitió.

“No nos consideramos políticos, nos consideramos ciudadanos comunes y corrientes con ganas de trabajar por la ciudad”, aclaró Breques, quien aseguró que el planteo del sector “no es decir que todo está mal, sino que hay que valorar lo que se ha hecho, pero a su vez vemos que Esperanza está adormecida y hay que darle un empujón desde el Concejo”.

Entre las premisas del partido, Vargas destacó “la no reelección como forma de autolimitación, lo cual es una forma de generar nuevos dirigente porque de otro modo siempre están los mismos; y no postulación de cargos testimoniales”.

Puntualizó que entre las propuestas que presentó el espacio ante el Concejo Municipal y ante el Ejecutivo “la creación de la Guardia Urbana, la reducción de haberes para los cargos políticos de la comuna y el congelamiento del ingreso de personal a la planta municipal”. “Estos son proyectos concretos que ya se presentaron en mayo de este año para que no queden en el aire como que hacemos propuestas y no materializamos nada, pero hasta el momento no han sido tratados”, explicó.

Sobre la creación de la Guardia Urbana, indicaron que “para que realmente sea algo efectivo tendría que ir de la mano de un Consejo de Seguridad y la modernización de la Central de Monitoreo, no es solamente poner más cámaras”.

La sede del Partido Nuevo es 3 de Febrero 1334, entre Rivadavia y Belgrano, y está abierto los lunes y miércoles por la tarde, y los miércoles en la tardecita-noche. “La idea es abrir el espacio cada vez más, está conformado por ciudadanos comunes y corrientes, que trabajan, y estamos a la escucha del vecino. Queremos que los vecinos nos den la oportunidad de llegar al Concejo para poder hacer algo de todo lo que proponemos”, concluyó Breques.