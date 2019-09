Bomberos Voluntarios sumó nuevos equipamientos al cuartel

Con respecto a la adquisición de elementos comprados en los Estados Unidos, Abel Engler, presidente de la Asociación comentó: «Esto forma parte de las cosas que permanentemente acercamos al cuartel para que nuestros bomberos cuenten con las herramientas necesarias para los diversos trabajos que deben realizar. Como integrante de Comisión Directiva es nuestra obligación no desatender esta parte por más que la economía no esté de nuestro lado no debemos dejar de comprar elementos y a la hora de hacerlo como en esta ocasión, que sean modernos, de última generación y que se adapten a las exigencias de nuestro personal», sostuvo Engler.

