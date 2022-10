Bomberos de Esperanza en alerta por incendios de islas en Santa Fe

Debían participar del operativo este sábado pero los 7 mm de precipitaciones registrados en esa zona postergan la convocatoria de voluntarios.

El jefe de la Brigada de incendios forestales de la Regional 3 de Bomberos Voluntarios, Hugo Ferreyra, confirmó ayer que “se está convocando personal para actuar en el incendio de la isla ubicada en cercanías del área metropolitana de Santa Fe capital, a pedido de Protección Civil”.

Explicitó que este viernes “actuó personal de la Regional 4 que pertenece a esa zona y el fin de semana estará a cargo la Regional 3”. Adelantó que “si el fuego no se puede controlar y se sigue extendiendo seguramente se convocará a personal de otras Regionales”, aunque la lluvia de la tarde del viernes modificó la situación.

Especificó que participarán tres bomberos del cuartel de Bomberos Voluntarios de Esperanza más personal de la Regional 4, de Rafaela, Frank, Humboldt y demás.

En cuanto a la situación, Ferreyra analizó ante Play Televisión que “el clima es un factor muy importante que nos juega en contra, la carga de combustible también es muy grande y la sequía con la falta de lluvias ayudan a que el fuego se propague ligeramente y sea difícil controlar por eso los incendios se extienden por varios días”.

“Muchas veces los incendios son intencionales por eso hay que tomar conciencia toda la población, también en la ciudad y en la zona porque el jueves hubo cinco incendios simultáneos; los ciudadanos tienen que tomar conciencia de no prender fuego, no quemar, o en caso de hacerlo tener en cuenta el clima, el viento, la carga de combustible que hay, y dar aviso a bomberos para que estemos atentos, que no se propague y que se pueda controlar rápidamente si fuese necesario”, concluyó.