Blanco: “Es insostenible la falta de respuesta del gobierno provincial a los jardines de infantes”

“Estas instituciones que cumplen un rol social y educativo fundamental y han sido abandonadas. Si no hay una acción decidida por parte del Estado, no hay ninguna posibilidad de que subsistan económicamente y las vamos a perder”, insistió.

“Es una iniciativa solidaria –explicó el legislador- que implica asignar a cada jardín los fondos necesarios para pagar salarios y alquileres, de modo que puedan terminar este año aunque no se retomen las clases. En 2021 podrán devolver esta ayuda a través de becas para alumnos que no puedan pagar una cuota mensual”.

El diputado provincial Joaquín Blanco (FPCyS-Socialistas) consideró “insostenible la falta de respuesta del gobierno provincial con respecto a la situación de los jardines de infantes y las maestras jardineras. No estamos hablando de comercio, sino de una institución que es insustituible para la comunidad. Tenemos que ser creativos y audaces. Le pedimos al gobernador (Omar) Perotti que reaccione y brinde un respaldo decidido a los jardines de infantes. No es lo mismo que sigan funcionando o que cierren”, advirtió.