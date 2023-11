Bisang: “Hay recesión porque no hay insumos; es dificilísimo trabajar en estas condiciones”

El presidente del Centro Industria, Comercio y Afincados de Esperanza (CICAE), Gustavo Bisang, analizó la realidad, en el marco de los avatares políticos y de la economía que afecta a los distintos sectores productivos del país. Por otra parte, brindó detalles de lo que será una nueva entrega de los premios “El Colonizador”.

En diálogo con la CSC Radio, Bisang admitió que en el marco del proceso electoral y los avatares de la economía, con una altísima inflación y recesión, “claramente afecta al sector empresario y productivo”.

Al respecto, analizó que “lo que más nos afecta a todos es la imprevisibilidad de cada día; todos los días arrancamos en las empresas y cuando cerramos pensamos con qué nos vamos a encontrar al día siguiente, con qué traba, con qué problema a resolver, que no son los problemas propios que estamos acostumbrados a resolver los que estamos en los negocios, como puede ser cómo mejorar un producto o conseguir un mercado, sino que estamos luchando con las condiciones externas, viendo cómo conseguir un insumo, conseguir un precio o saber qué precio tiene lo que estamos elaborando o vendiendo”.

“Esa incertidumbre y durante tanto tiempo llevó a provocar la recesión que técnicamente se puede discutir, pero acá en la realidad hay una recesión provocada en primera instancia por la falta de insumos de todo tipo; en estos días estamos viviendo la falta de combustible, pero ayer en la reunión en la Federación Fisfe del Nodo Rafaela y el comentario de todos los industriales es que pasa lo mismo en todos los sectores. El que produce cartón no tiene el insumo para ligar el material reciclado; el que está en la metalúrgica no tiene precio para la chapa, el que está en los químicos no tiene importación de productos químicos. Están todas las empresas trabajando a un mínimo y algunas hasta paradas por falta de insumo y no por falta de demanda”, describió.

“También sucede que el que tiene un producto no sabe si lo va a reponer con lo cual al dispersión de precios es abrumadora; un ismo insumo en un lugar vale 1 y en otro lugar vale 4; es dificilísimo trabajar en esas condiciones. Particularmente desde Carnave que estamos ligados al agro nos pasa con el precio de las materias primas: hoy tienen un precio, mañana sale un dólar exportación que tiene una combinación de 70% en un mercado y 30 en otro y aumenta un 30 o un 40% los costos inmediatamente, y claramente esos costos no se pueden trasladar al público”, lamentó.

Advirtió que “esta falta de insumos se da en todos los sectores, no hay insumos de ningún tipo, ni los importados ni los nacionales porque nadie sabe a qué precio venderlos”.

“Las empresas se sostienen con rentabilidad y de esa manera se genera valor, se genera empleo y recursos; todo eso está roto desde hace tiempo y se profundizó en el último tiempo. Por eso más allá de las posiciones y de lo que se escucha en estas épocas de campaña, los que estamos en los negocios, en las empresas, tratamos de leer la letra chica, de ver lo que no se dice porque es lo que después, entendemos, se va a hacer. Y muchas veces en campaña se dicen las cosas que se quieren escuchar y no las que hay que hacer”, opinó.

Finalmente, planteó que “lamentablemente estamos en esta expectativa y esperando que haya una definición para empezar a trazar un camino que será largo, que será duro y va a llevar varios meses hasta ver algún cambio real y que impacte en cada uno de los sectores, productivos, industriales y en la gente en la calle”.

Todo listo para una nueva edición de “El Colonizador”

Por otra parte, destacó la realización de la edición Nº27 de “El Colonizador” el próximo sábado 4 de noviembre. “Cada año decimos que es un año difícil y al año siguiente nos encontramos con otra situación más difícil aun, pero siempre tratando de reinventarnos, de generar estos espacios y estas convocatorias para todo el entramado productivo de la ciudad y la región”, refirió.

“Estamos muy contentos con la receptividad que tuvimos en toda la comunidad productiva, tenemos más de 150 estatuillas confirmadas, un grupo de comercio trabajando detrás de esto, que ha propuesto novedades, con cuestiones llamativas y novedosas para esta nueva edición, para que vean que este evento se va actualizando y aggiornando a las nuevas realidades”, adelantó.

Señaló que “la fiesta ya está cerrada porque está cubierta la cantidad de estatuillas, de mesas, el servicio ya tiene la previsibilidad, y estamos con números récord lo cual nos pone muy contentos porque es la fiesta que va a cerrar las actividades sociales del año”.