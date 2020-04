Bircher: “Los controles para quienes vuelvan a trabajar serán muy estrictos”

El secretario de la Producción de Esperanza, Martín Bircher, confirmó que “la obligación para empresas–industrias empleadoras que reinicien su actividad este lunes 13 de abril o días posteriores, que no podrán hacerlo hasta que no cumplan con la presentación del Protocolo de Seguridad e Higiene – prevención de coronavirus- y Declaraciones Juradas de sus trabajadoras y trabajadores según Res. 41/2020 MTEySS».

