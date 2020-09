Bircher: “Coincidimos que la responsabilidad individual, es la clave para no retroceder”

Y agregó: “Asimismo, también estamos de acuerdo en la necesidad de aumentar los controles de los protocolos y las normativas vigentes, para no convertirnos en propagadores del virus, porque si bien es cierto que son los encuentros en lugares cerrados los principales focos de contagio, la proximidad y el compartir elementos en establecimientos comerciales u otros que no extremen los controles, también es causal de la propagación del virus, en esto le pedimos el máximo de responsabilidad”.

