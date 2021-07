Bicisendas: Un proyecto de Meiners regula su uso y planifica su extensión

Fue ingresado en la última sesión del Concejo Municipal para su debate. Muestra la traza proyectada de las ciclovías y establece una serie de sanciones a las normas de tránsito desde la concepción que la bicicleta es un vehículo. Obliga a un registro de patentamiento gratuito.

La Intendenta Municipal envió al Concejo Deliberante un proyecto que fija normas de uso de las Bicisendas en la ciudad, define prioridades de paso y elementos a considerar para redactar las sanciones para quienes incumplan las normas. El proyecto tiene que tener algún título extraordinario: “Programa de Movilidad Urbana de Ciclo de Inclusión” para la ciudad de Esperanza.

La iniciativa defiende el uso de la bicicleta tanto en la mirada ambiental, sanitaria y social; explicando en sus fundamentos la importancia de promover su uso. Además recuerda que en las ciudades donde se avanzó con el uso de carriles exclusivos para ciclistas los accidentes de tránsito bajaron en un 60%.

El proyecto presentado por Ana Meiners y su gabinete para la consideración de los concejales entiende que el apartado de la Ley Nacional de Tránsito sobre «circulación de bicicletas» a la cual la ciudad adhiere, resulta insuficiente e incorporan una herramienta legal para establecer normas de uso y sanciones.

También la iniciativa tiene dos apartados, uno es el «Manual de Construcción» de las bicisendas incluidos en el «Programa de Movilidad Integral No Motorizada» del Ministerio de Transporte de la Nación y el otro es el plano de extensión con las bicisendas construidas en la ciudad, las que se están ejecutando y las proyectadas.

Regulación, uso y sanción

La iniciativa le otorga toda la autoridad de aplicación a la Secretaría de Gobierno Municipal y las sanciones desde el Departamento de Control de Tránsito que depende de esa dependencia. También se fija la necesidad de un «nuevo patentamiento de bicicletas» el cual será gratuito y sólo busca registrar los propietarios de las mismas. El mismo se realizará desde el municipio para las unidades existentes y permite que quienes venden bicicletas nuevas entreguen las mismas patentadas, otorgando ellos mismos las identificaciones oficiales.

En lo referente a las normas, establece que «los ciclistas deberán circular por la derecha, salvo que exista una ciclovía» en esa arteria, deberán respetar todas las normas de tránsito ya que la bicicleta es un vehículo y podrán ser sometidos a controles reglamentarios para detectar excesos o intoxicaciones por alcohol, estupefacientes o psicotrópicos.

Los ciclistas podrán ser sancionados si cruzan en luz roja los semáforos o no respetan la señal de «pare», si circulan en paralelo , en contramano o por sitios dedicados a los peatones. Tampoco podrán circular manipulando teléfonos celulares o con auriculares en funcionamiento, efectuar carreras en las calles, circular zigzagueando o con la rueda delantera al aire libre.

El proyecto establece sanciones para quienes circulen fuera de la ciclovía cuando existen y cuando estacionen sobre veredas si en el lugar existen bicicleteros. También anticipa prohibiciones para estacionar bicicletas atadas a señales de tránsito, árboles o postes de iluminación y establece la colocación de bicicleteros como espacios exclusivos.

En relación a las responsabilidades del automovilista y motociclista fija claramente la prioridad del ciclista si este transita por una ciclovía o al producirse luz verde en un semáforo. Los automovilistas y motociclistas tienen prohibido circular, estacionar y/o detenerse sobre los carriles exclusivos para bicicletas.

El trazado

El proyecto de ciclovías presentado por la Intendenta en el Concejo Municipal cumple con un pedido que hace años realizan los ediles de la oposición que relataban que no tenían detalles de la idea integral. El mismo adjunta planos pero no explica porqué el carril exclusivo para ciclistas se construyó en una calle y no en otra.

Muestra el trazado de las mismas y adelanta las bicisendas proyectadas; incluso las que están comprometidas de construcción por parte de la Dirección Provincial de Vialidad en las rutas 6 y 70. Se observa el recorrido de las mismas en el Parque de la Agricultura.

La iniciativa muestra un cambio de criterio en relación a la bicisenda de doble mano de calle Almirante Brown ya que proyecta otra sobre Nicolás Schneider, coloca como carriles de doble mano la que se construirá en Avenida Los Colonizadores y anticipa criterio similar para Avenida Córdoba hasta Janssen.

También muestra como proyectadas bicisendas por calle Belgrano y Rivadavia y anticipa obras de bicisendas y ciclovías gestionadas ante el Ministerio de Trabajo de la Nación en calle San Martín al Sur de Soler, en Padre Kreder desde la Facultad al Oeste y en 9 de Julio entre Janssen y Rafaela.

La iniciativa busca entregarle un marco regulatorio al sistema de movilidad en bicicletas en la ciudad lo que permitirá sanciones específicas a los ciclistas pero además fija un compromiso de construcción de infraestructura. También establece un programa educativo para concientizar, pero no tiene mucho desarrollo específico.

La iniciativa presentada por Ana Meiners es discutible técnica y políticamente, como todo proyecto, pero lo importante es que el mismo está puesto sobre la mesa y podrá ser enriquecido por los legisladores.