Benítez: «Los fiscales no tenemos funciones de prevención»

El fiscal de Las Colonias, Alejandro Benítez, brindó un panorama del trabajo y la realidad de la Fiscalía a su cargo.

En diálogo con la CSC Radio, Benítez sostuvo que “en la Fiscalía Regional –de la Región I-los fiscales están divididos por delitos: hay fiscales de delitos complejos, de homicidios, de delitos sexuales, de tránsito, de faltas y contravenciones, y fiscales de turno, mientras que en el caso de la Fiscalía de Esperanza tenemos competencia plena, y es la más grande de la región porque incluye a San Jerónimo, San Justo, Las Colonias, San Jorge y San Javier”.

Sostuvo que “es la que supera en casos, por una cuestión de cantidad de habitantes ya que hay 120.000 habitantes, y eso genera que el conflicto sea mayor y haya más cantidad de casos, y solamente tiene un solo fiscal adjunto”, que es Benítez quien está de turno de lunes a viernes durante las 24 horas.

Aunque aclaró que “siempre se cuenta con el apoyo de la superioridad y del resto de los fiscales para cubrir los fines de semana”. “Siempre tenemos un auxilio y una ayuda cuando se necesita, generalmente con otros fiscales en particular como puede ser en el tema de abusos sexuales que son muy repetidos en el Departamento Las Colonias y se trabaja en conjunto con los fiscales de abuso sexual de Santa Fe”, explicitó.

Asimismo, dijo que “ha avanzado la situación en relación al personal; desde que asumí como fiscal avanzó la gestión de la Fiscalía porque ahora tenemos Secretaría de Gestión donde antes había un solo secretario y era interino, mientras que ahora ya hay uno designado; y hay más personal, dado que se hizo un convenio con la Municipalidad que a través del régimen de pasantías se hace cargo de otro personal más”. “Es decir que se avanzó pero siempre es mejor tener un poco más”, resumió.

Por otra parte, teniendo en cuenta las quejas permanentes de los vecinos en cuanto a la inseguridad de la ciudad, Benítez aseveró: “Uno comprende a la sociedad, que tiene todo el derecho de reclamar y de opinar; uno como fiscal representa los intereses generales de la sociedad porque un delito de robo en un barrio pone en alerta a todos los vecinos. La cuestión –que muchas no se comprende- es que los fiscales actuamos una vez que el delito se cometió, no tenemos funciones de prevención porque eso corresponde exclusivamente al Ministerio de Seguridad. Por eso está bueno participar de las reuniones del Consejo de Seguridad con los vecinos para poder aclarar muchas de estas cosas”.

Como ejemplo, mencionó: “Lo primero que me preguntan es cómo puede funcionar un kiosco que vende drogas en la ciudad, pero yo no tengo competencia en drogas y no puedo allanar un lugar que vende drogas porque viciaría el procedimiento. Soy un ciudadano más que puede presentar una denuncia y nada más porque la droga es competencia federal”.

“Todos somos actores del mismo sistema, y en ese marco puedo plantear que crecieron los robos de bicicletas o que la mayor cantidad de hechos graves se cometen a la noche y los delincuentes vienen por la ruta, puedo dar recomendaciones fuera de mi función pero no más allá de eso. Puedo dar explicaciones sobre investigaciones pero en lo que hace a lo preventivo no tengo injerencia, ni siquiera tengo poder disciplinario sobre la policía. Nosotros tenemos una AIC (Agencia de Investigación Criminal) que trabaja a diario en conjunto conmigo y con las comisarias se trabajan los delitos menores”, concluyó.