Beneplácito del Club Caza y Pesca ante el retorno de la actividad en la provincia

Tras la decisión provincial de autorizar el retorno de las actividades de pesca deportiva, el presidente del Club Caza y Pesca de Esperanza, Eduardo Capeletto, marcó la alegría y el entusiasmo de los amantes de la actividad.

En diálogo con la CSC Radio, Capeletto destacó que “de a poco se va retomando la actividad, en buena hora, aunque es lamentable que se tenga que llegar a todo lo que se llegó con marchas y cortes porque parece que de otra manera el gobierno no lo entiende, dado que era una de las pocas actividades que quedaba sin habilitar y no se entendía por qué ya que es al aire libre y prácticamente sin contacto con otra gente”.

En ese marco, dijo que “se espera prontamente poder retornar la organización de los torneos de pesca”.

Respecto de la normativa, especificó que “la autorización es a nivel departamental, con lo cual los pescadores no pueden salir a realizar la actividad fuera del Departamento en el que viven” y lamentó que “son cuestiones que no se terminan de entender, porque por ejemplo en Esperanza solamente vamos a poder pescar en el río Salado y no se puede ir ni a Monte Vera o Santa Fe o Sauce Viejo, que son los lugares clásicos pero el Departamento Castellanos no tiene río con lo cual la gente de ahí no tiene cómo hacer”.

De todos modos, advirtió que “si bien lo que quieren evitar es el movimiento y traslado de la gente pero esta va a durar poco porque ya para el 9 de julio en que empiezan las vacaciones de invierno van a habilitar todo porque les conviene que haya turismo y que se mueva la gente porque se necesita económicamente”.

Finalmente, remarcó que “desde el Club Caza y Pesca seguimos trabajando como siempre, brindando todo lo que podemos, tratando de que el socio esté lo más satisfecho posible y a partir de ahora comenzando a retomar la actividad” y adelantó: “Empezaremos a organizarnos distinto ya que hace años que estamos parados, este año se pudo hacer un solo torneo interno de costa y luego no hubo más actividad así que en buena hora que podamos retomar”.