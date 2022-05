Básquet U21: Se definieron los play off del Torneo Oficial con Almagro protagonista

Anoche Alma Juniors disputó la serie que definía la etapa final pero perdió ante Rivadavia Jrs en Santa Fe. En cambio Almagro como mejor clasificado esperó conocer rival: será El Quillá a quien enfrentará el martes próximo.

Este viernes se definieron las cuatro series, al mejor de tres partidos, por los cuartos de final que tendrá el Torneo Oficial U21.

CUST y Gimnasia, por la zona A; El Quillá y Rivadavia, por la zona B, salieron airosos de los respectivos Play-in para conformar la nueva etapa del certamen.

Los resultados de Play-In de este viernes:

CUST 67 (Guido Baldani 14) – República 46 (Lisandro Govone 8)

Gimnasia 92 (Jeremías Salvatelli 27) – Sanjustino 41 (Oscar Bovero 16)

Macabi 67 (Guido Planells 26) – El Quillá 84 (Valentín Vanni 24)

Rivadavia 66 (Sebastián Avanzatti 19) – Alma Juniors 31 (Alejandro Forlín 8)

Así serán los cuartos de final

1ºA – Almagro vs. 6ºB – El Quillá (Martes 24/5 y Viernes 27/5)

2ºA – Unión vs. 4ºB – Rivadavia (Lunes 23/5 y Jueves 26/5)

1ºB – Banco Provincial vs. 4ºA – Gimnasia (Miércoles 25/5 y Viernes 27/5)

2ºB – Colón (SF) vs. 3ºA – CUST (Martes 24/5 y Viernes 27/5)

Nota: los días de los dos juegos de todas las series son oficiales de la ASB, pudiendo estar sujeto a modificaciones en los próximos días.

Fuente Marca Personal – Publicado en www.marcapersonalweb.com.ar