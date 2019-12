Básquet: Spies y Gilarducci confirmados por la Asociación Santafesina como técnicos de sus selecciones

Con algunas modificaciones en ambas ramas, la Asociación Santafesina tiene todo casi listo para el año entrante. Aún está pendiente oficializar apellidos en una categoría. Leandro Spies seguiré al frente de la Selección de Mayores y Matías Gilarducci continuará trabajando con los seleccionados femeninos.

(Marca Personal) – Como viene sucediendo en los últimos años, la Asociación Santafesina ya se proyecta en los distintos Torneos Interasociaciones del año 2020.

La última Asamblea de la Federación Santafesina determinó que la entidad madre del baloncesto local organice el Provincial U13, que precisamente este año lo vio campeón en San Guillermo.

Se suma al frente de una categoría Marcos Chechele, como también son notas salientes las incorporaciones de Víctor Cepeda y Guillermo Castrodeza.

Matías Gilarducci continuará integrando el cuerpo técnico de la Selección Mayor Femenina y seguirá al frente de las U17.

A continuación el desglose de la conformación de los cuerpos técnicos por categorías:

SELECCIONES MASCULINAS

MAYORES: DT Leandro Spies; AT Fernando Ciprian; AT2 Jesús Ronzoni; PF Lucio Maldonado, colaborador Sebastián Puñet. Scouting: Mariano Espinosa

U19: DT Mariano Espinosa; AT Víctor Cepeda, AT2 Sebastián Puñet; PF José Gelfuso. Scouting Fernando Ciprian

U17: DT Fernando Ciprian; AT Marcos Chechele, AT2 Guillermo Castrodeza, PF Lucio Maldonado. Scouting Mariano Espinosa

U15: DT Marcos Chechele; AT Gaztambide AT2 Roberto Monti; PF a designar; Scouting Sebastián Puñet

U13: cuerpo técnico a designar

SELECCIONES FEMENINAS

MAYORES: DT Lucas González AT Matías Guilarducci; AT2 y PF a designar

U17: DT Matías Guilarducci; AT1 Lucas González PF Ignacio Vogt

U15: DT Maximiliano Barisio; AT a designar PF Giuilana Franz

U13: DT Maximiliano Barisio; AT Susana Goncebat; PF Giuliana Franz