Basquet: Se juega en Gálvez el Provincial de Mayores

PROVINCIAL DE MAYORES, GÁLVEZ, DEL 6 AL 9 DE JULIO SEDES: CECI, CENTENARIO Y SANTA PAULA ZONA A: Cañadense, Rosarina, Oeste Santafesino y Venadense (en Ceci) ZONA B: Santafesina, Rafaelina, Noroeste y Reconquistense (en Centenario) Congreso de delegados: sábado 6 a las 15.30 en Santa Paula Sábado 17.30 acto inaugural en Ceci FIXTURE SÁBADO ZONA A ESTADIO CLUB CECI B.B.C. P1 18.30 ROSARINA vs. CAÑADENSE P2 20.30 OESTE SANTAFESINO vs. VENADENSE ZONA B ESTADIO CLUB CENTENARIO B.B.C. P1 18.45 NOROESTE vs. RAFAELINA P2 20.45 RECONQUISTA vs. SANTAFESINA DOMINGO 7 DE JULIO FECHA 2 ZONA A ESTADIO CLUB CECI B.B.C. P3 10 PERDEDOR P.1 Vs. PERDEDOR P.2 P4 12 GANADOR P.1 Vs. GANADOR P.2 ZONA B ESTADIO CENTENARIO P3 10 PERDEDOR P.1 Vs. PERDEDOR P.2 P4 12 GANADOR P.1 Vs. GANADOR P.2 FECHA 3 ZONA A ESTADIO CLUB CECI B.B.C. P5 19.45 GANADOR P.2 Vs. PERDEDOR P.1 P6 21.45 PERDEDOR P.2 Vs. GANADOR P.1 ZONA B ESTADIO CLUB CENTENARIO P5 19.45 GANADOR P.2 Vs. PERDEDOR P.1 P6 21.45 PERDEDOR P.2 Vs. GANADOR P.1 LUNES 8 DE JULIO PARTIDOS SEMIFINALES ESTADIO CLUB ATLETICO SANTA PAULA SEMIF 1 18.30 1º ZONA “A” Vs. 2º ZONA “B” SEMIF 2 20.30 1º ZONA “B” Vs. 2º ZONA “A MARTES 9 DE JULIO PARTIDOS FINALES ESTADIO CLUB ATLETICO SANTA PAULA 3º Y 4º . 17 PERDEDOR SEMIFINAL 1 Vs. PERDEDOR SEMIF 2 FINAL 19 GANADOR SEMIFINAL 1 Vs. GANADOR SEMIF 2 CAÑADENSE Gino Avenali, Luciano Valinotti, Federico Cupulutti, Maximiliano López, Franco Giacchetti, Francisco Zuccali, Gonzalo Caviasso, Ángelo Carlachiani, Fernando Guillén, Aquiles Montani Wortzel, Tomás Roig y Uriel Pascualetto. DT: Federico Giulianelli. Asistente: Andrés Scipioni. PF: R. García. SANTAFESINA Nicolás Solari, Julián Salaberry, Juan Poloni, Fabrizio Cosolito, Tomás Gutiérrez, Jordi Godoy, Sebastián Copello, Tayavek Gallizzi, Agustín López, Francisco Spicchiali, Andrés Jaime y Mauro Cosolito. DT: Leandro Spies. Asistentes: Fernando Ciprian, Mariano Espinosa y Sebastián Puñet. PF: Lucio Maldonado ROSARINA Horacio Fascia, Franco Borsellino, Nicolás Giraudo, Matías Medrano, Julián Fernández, Matías Aristu, Juan Pablo Camino, Santiago Cabrejas, Maximiliano Yanson, Jonatan Sacco, Cristian Scaramuzzino, Pablo Mécoli y Santiago Seveso. DT: Gustavo Roig. Asistentes: Néstor Gnass, Manuel Collatti. PF: Walter Pedemonte. NOROESTE Milton Vittar, Alejo Traverso, Mauro Natta, Mario Espeche, Alejo Crotti, Sebastián Abba, Matías Martínez, Bruno Mengoni, José Peralta, Jeremías Ledesma, Germán Chiaruttini, Fernando Santillán. DT: Enrique Lancellotti. Asistente: Lucas Moyano. RAFAELINA Manuel Porporatto, Luciano Volta, Santiago Caligaris, Guillermo Saavedra, Franco Chiabotto, Facundo Chiabotto, Lautaro Marconetto, Federico Serrano, Juan Cruz Bertero, Valentín Vázquez, Nicolás Zurvera, Agustín Leonardi. DT: Martín Méndez. Asistente: Juan Andornino. PF: Federico Ruatta. OESTE SANTAFESINO Alejo Britos, Lisandro Caraballo, Luciano Copello, Jonatan Basualdo, Salvador Giletto, Leonidas Del Castillo, Lisandro Ruiz Moreno, Denis Biscaychipy, Agustín Pautasso, Joaquín Cingolani, Santiago Fedele, Maximiliano Robledo. DT: Sergio Britos. Asistente: Fabián Righi. PF: Guillermo Kenig. RECONQUISTENSE Ignacio Aguirre, Marco Bosch, Gabriel Delbón, Lucas Beltrame, Juan Aguirre, Juan Paoloni, Brian Minutti, Emiliano Racca, Mateo Orbelli, Pedro Fabrissin, Hugo Lanche, Eduardo Zabala. DT: Diego García. Asistente: Luis Medina. VENADENSE Julián Nebbia, Gastón Fogolín, Franco Fogolín, Luciano Schillage, Mateo López, Luciano Ravera, Tomás Nicolau, Nahuel Rodríguez, Nicolás Helman, Sebastián Uranga, Michael Ortiz, Andrés Miguel, Andrés Santa. DT: Mario Fogolín. Asistente: Manuel Sánchez. PF: Juan García.