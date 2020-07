Basquet provincial: No habrá campeones oficiales en lo que resta de la temporada

Independientemente de lo que pueda suceder, en este minuto a minuto contra el Covid-19, Monti no dudó en afirmar que “tenemos implementados un plan A, un plan B y un plan C en función del tiempo en el que podamos retornar a la competencia. Una vez que se sepa eso trabajaremos en todos los aspectos”.

Más adelante, recalcó lo que resolvieron en el presente año junto a sus pares de los clubes santafesinos: “Hemos decidido que este año no va a haber campeón oficial del torneo. Los campeonatos que se jueguen van a ser complementarios, más pensando en 2021 que en 2020. Ahora tenemos que estar muy atentos a la cuestión sanitaria y atender que tenemos clubes de toda la región, que no sabemos si van a poder o querer viajar a otras localidades a jugar. Todo lo que podamos decir ahora es sin base cierta, por eso creo que hay que esperar”.