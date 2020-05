Basquet: Federación Santafesina presentó su protocolo para reiniciar las competencias

En caso de detectar caso sospechoso se deberá: Aislar a la persona y asegurarse que no se quite el tapaboca en ningún momento. Evitar tocar sus pertenencias. Llamar al 08005556549, e informar que hay una persona considerada caso Sospechoso de Coronavirus. Evitar contacto hasta que el sistema de emergencia dé las indicaciones correspondientes. Lavar las manos con agua y jabón, y desinfectarse con solución hidro alcohólica al 70 %. Una vez que el deportista considerado sospechoso se retiró de las instalaciones, se deberá realizar la limpieza y desinfección de todas las cosas que hayan estado en contacto con el mismo ej: (picaportes, sillas, bancos).

El entrenador no alcanzará pelotas en ningún momento a los deportistas. En caso de golpe o lesión que impida a un deportista desplazarse por si mismo al exterior de la cancha, el mismo será retirado en camilla para evitar el contacto físico. De no contar con dicho elemento se podrá improvisar mediante una silla con ruedas, una sábana o manta.

Al toser o estornudar, deberá cubrirse boca y nariz con el pliegue del codo. Si la tos o estornudo se presentara de manera recurrente, o un deportista sufriera falta de aire durante la práctica y el mismo no cuenta con diagnóstico o tratamiento previo de otra enfermedad que presente estos síntomas, se aislará preventivamente a la persona en un ámbito separado junto con sus pertenencias. Se solicitará asesoramiento médico al 08005556549 o al número de emergencia correspondiente de cada localidad. El entrenador recordará a los deportistas al inicio de cada práctica que no deben tocarse los ojos, la nariz y la boca en ningún momento.