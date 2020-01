Basílica de Guadalupe: le robaron los ahorros al padre Panigo y el dinero de donaciones

Los ladrones ingresaron a la casa parroquial mientras uno de los sacerdotes oficiaba la misa. Robaron y se fueron. Las cámaras de seguridad estaban fuera de servicio por desperfectos técnicos.

(Aire de Santa Fe) – Todo ocurrió en la tarde-noche del martes. El padre Olidio Panigo, párroco de la Basílica de Guadalupe, estaba en la localidad de Emilia visitando a su madre. Uno de los sacerdotes se encontraba en pleno oficio religioso cuando al menos un ladrón violentó la cerradura e ingresó a la casa parroquial. Una vez allí, robó dinero del escritorio y del dormitorio de Olidio: se llevó donaciones destinadas a Cáritas, fondos de la venta en la santería y ahorros personales.

Uno de los rastros fue hallado sobre un sillón en el quedó marcada la suela del calzado: se cree que el ladrón intentó ingresar por un ventiluz. En diálogo con Bruno Ballesteros, en el móvil de Aire de Santa Fe, el sacerdote dijo «no quiero empezar a dudar de las personas hasta tanto no haya un elemento que pueda funcionar en un juicio. Parece que el ciudadano común tiene que tomar más recaudos que los delincuentes.»

Del robo no quedaron registros fílmicos debido a que las cámaras de seguridad tenían un desperfecto y aún no fueron reparadas. «Se rompió el router, vinieron para cambiarlo ayer y no pudieron y justo no teníamos», comentó el cura.

«Creo que no hay códigos desde el momento en que se le roba a una persona anciana. Esto no se recupera si no vamos al inicio de todo esto que es la familia. Debe haber un recuperación de fondo de la familia», concluyó el padre Panigo.