Barrio La Orilla: Preocupación por la inseguridad y la situación social

“Lo importante es que estemos juntos para salir adelante” sostuvo el presidente de la Vecinal de Barrio La Orilla, Luis Rolón, quien habló de la realidad del barrio y del trabajo de la entidad de vecinos.

En diálogo con la CSC Radio, Rolón sostuvo que “se está trabajando bien, despacio pero a paso firme, con respecto a seguridad se están haciendo charlas de Ojos en Alerta que ayuda y es una buena herramienta porque es una denuncia anónima que se puede realizar a través del teléfono y por la aplicación”.

Sobre el tema de la inseguridad, indicó que “es como en todos lados, no está muy calmo” y contó que “desde la Vecinal tuvimos una charla con la señora jefa de policía, quien nos pidió un tiempo para organizarse, pero la realidad es que ya se ven más patrullajes, más controles, que ayudan a la seguridad”. Con lo cual consideró que “la respuesta fue positiva”.

Respecto de la presencia del destacamento policial en el barrio, sostuvo que “ahora estamos trabajando para solucionar la falta de personal, de equipos para hacer una denuncia, teóricamente de a poco se va a ir mejorando”.

También comentó que “por gestión de la Vecinal, el segundo y el cuarto martes de cada mes se están haciendo charlas para sacar el carnet de conducir, en el NIDO de 13.30 a 15.30, y está concurriendo gente de toda la ciudad”.

Por otra parte, confirmó que “todavía no” tuvieron reunión con el electo intendente Rodrigo Müller, pero aseguró que “hay una charla pendiente que estimo que será la semana que viene”. Y agregó que “sí hablamos con él durante la campaña y hablamos bien; llamamos a la mayoría de los políticos durante la campaña para ver que quien ganara nos preste un oído cuando necesitemos ir al municipio por algún motivo”.

En ese marco, resaltó que “cada vez que nos podemos reunir o participar de actividades en la ciudad, lo hacemos; ahora tenemos una reunión pendiente con Müller y lo importante es que estemos juntos para salir adelante con el municipio y entre los vecinos, esto es en conjunto para tirar todos por la ciudad y por el barrio”.

Asimismo, destacó que con la gestión saliente de Ana Meiners “se ha trabajado bien, no nos podemos quejar porque somos una comisión nueva”.

Consultado por la influencia del contexto económico y social en la barriada, Rolón describió: “Está bravo el tema, porque estamos a punto de las elecciones, no se sabe qué va a pasar el lunes, qué va a pasar más adelante. Hay una incertidumbre terrible, lo importante es que se pueda mantener el trabajo, la changa, a todo esto se suma que no hay lluvia y por la sequía no hay pasto para cortar, es un combo”.