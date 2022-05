Baronetti: “Las autoridades toman nota de los reclamos pero las soluciones no se ven”

El presidente de la Vecinal Centro de Esperanza, Jorge “Topo” Baronetti, planteó la preocupación de los vecinos ante la inseguridad que se vive en la ciudad, la falta de obras y mejoras en la zona céntrica y diversas problemáticas que afectan a la ciudadanía.

En diálogo con la CSC Radio, Baronetti indico que desde la entidad “nos hemos movido bastante, especialmente en lo que tiene que ver con inseguridad porque particularmente es una de las cuestiones que más nos plantean los vecinos”.

“Estamos viviendo muy preocupados y tratamos de trasladar eso; así que lo primero que hicimos fue reunirnos con las demás vecinales para tratar de gestionar todos juntos, lo cual hemos logrado después de mucho tiempo a pesar de que hay algunas diferencias lo que es totalmente lógico”, informó.

Y agregó que “luego planteamos el tema en distintos ámbitos, con distintos actores pero todavía no hemos recibido ningún tipo de respuesta más allá de reuniones de cada de las vecinales con la intendenta y sus secretarios”.

En cuanto a la presencia policial en la zona céntrica, sostuvo que “fue durante la primer semana cuando estuvo el jefe de policía nuevo –como ocurre habitualmente- o cuando sucede algún hecho que se ve a la policía caminar los barrios, pero después no los hemos vuelto a ver” y en consonancia con ello, apuntó que “las cámaras de seguridad no sirven para prevenir”.

Ante esto, consideró que “lo deben hacer es trabajar en la parte preventiva”. “Nosotros planteamos el tema de las luces, de los vendedores ambulantes que se ven todos los días, pero solo podemos comentarles el problema pero quienes tienen que tomar decisiones y resoluciones son ellos. No sé si no toman dimensión de la situación, pero se va a complicar cada vez más”, refirió.

Por otra parte, en canto a obras se refirió a la cuestión de la iluminación donde “las autoridades dicen que van a cambiar las luminarias en el centro, pero hay quejas permanentes de que las luces se queman; hay una zona entre calles Aarón Castellanos y Brown que siempre está con problemas; los árboles por falta de poda hacen mucha sombra y es bastante preocupante y peligroso llegar por la noche”.

Sobre las calles, indicó que “solo hace falta transitar para darse cuenta el mal estado en que están, y si bien plantean los costos que implica la reparación, la realidad es que las tasas aumentan y los resultados en mejoras no se ven”. “Estamos viendo en las calles céntricas cómo se van deteriorando cada vez más y esperamos que haya respuestas”, reclamó.

Del mismo modo, comentó que “se planteó hace unos seis meses el tema de un cruce peatonal en los semáforos de Córdoba y Janssen, en el momento nos dijeron que sí pero hasta ahora no hubo novedades. Hay un cruce peatonal en la ruta a Frank, que no muchas personas lo usan. Esta es una arteria principal donde los chicos que salen de la escuela pasan por las veredas, es un descontrol y los inspectores hacen un trabajo denodado pero no alcanzan”. “Lo mismo sucede con los camiones que transitan con carga por calle Moreno o por las calles de la ciudad”, lamentó.

“Toman nota de los reclamos, todos van a las reuniones pero los pedidos no tienen solución. Hay muchas cosas que tienen buena voluntad, que lo venimos charlando pero los resultados no se ven”, sentenció.

En cuanto a la ampliación del estacionamiento medido, dijo que “es trasladar el problema a cuadras posteriores donde no se cobra”.

Por último, mencionó que se lanzó una campaña de socios “con un doble objetivo, el primero de ellos hacernos conocer como vecinal, nos reunimos cada 15 días, los miércoles a las 20 horas, en la Sociedad Rural y esperamos que cualquier vecino que tenga una problemática se acerque, nos cuente el problema y nosotros oficiaremos como nexo con el Concejo y los gobernantes de turno”.