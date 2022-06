Baronetti lamentó la falta de voluntad de los concejales por intereses personales y políticos

El presidente de la Vecinal Centro, Jorge “Topo” Baronetti, se refirió a la reunión que mantuvieron los integrantes de la Vecinal Centro con los concejales a los cuales les pidieron que se pongan de acuerdo para aprobar el Consejo de Seguridad Urbana. «Están más preocupados para que al gobierno de turno le vaya mal que por los problemas que tenemos los vecinos», sentenció.

En diálogo con la CSC Radio, Baronetti señaló que “se presentó a los concejales una propuesta concreta, una ordenanza que contemple la posibilidad de un Consejo de Seguridad, Mesa de Diálogo o el nombre que le quieran poner, pero nos parece importante esta creación porque las instituciones, todos los actores políticos y los que tienen poder de decisión estarían representados”.

Admitió que “esto no es nada nuevo, en localidades como Recreo y otras tantas hay una mesa de este tipo en la cual se juntan una vez cada 15 días o una vez por mes, con un mapeo del delito, pero bien organizado; todos sabemos que la gente es medio reacia a denunciar y por eso se dice que en Esperanza no ocurren tantos casos pero eso pasa porque la gente no denuncia, e incluso está creciendo la agresividad que se produce en estos robos a mano armada que se están produciendo y que en otro momento no existían en la ciudad”.

Explicó que “en esto hay que hacer un seguimiento y tiene que haber un norte, un direccionamiento, que obviamente debe ser encabezado por quien hoy es la intendenta de la ciudad que fue elegida para solucionar este tipo de situaciones, y después todos los demás actores, y de acuerdo a cómo evoluciona el delio en la ciudad, ir viendo qué acciones ir tomando. Es sería lo lógico”.

Asimismo, aclaró que “obviamente no se puede hacer una mesa de diálogo con 200 participantes pero se buscaran interlocutores de las vecinales, de Sociedad Rural, de UCoEs, y de todas las instituciones que quieran participar”.

En este marco, señaló que “en la comisión vecinal es un tema que preocupa mucho” pero reconoció que “a los pocos días nos dimos cuenta que hay muchos intereses personales políticos y partidarios y como ocurre a nivel nacional parece que todo se remite a lo que va a ocurrir a las elecciones del año que viene. Están más preocupados por lo que va a venir y que al gobierno de turno le vaya mal que por los problemas que tenemos los vecinos, entonces es muy difícil, si no se ponen de acuerdo entre ellos, que se lleve adelante un proyecto que consideramos muy importante, y que tiene que ver con el diálogo y con buscar puntos de encuentro en los temas que aquejan a la sociedad”.

Vaticinó que “de acuerdo a los comentarios que escuchamos no vi predisposición a hacer una ordenanza de este tipo, en principio porque aducen que desde la Intendencia no les van a dar bolilla. Pero esto no se trata que el Ejecutivo le dé bolilla sino que lo hagan primero, y luego se verá su implementación. Ellos están en condiciones como mayoría que son hoy de poder hacerlo, me parece que no hay voluntad de hacerlo y cada uno dice qué propuso o qué hizo”. “Todos sabemos que en este tipo de situaciones desde el Legislativo se puede hacer muy poco en cuanto a proyectos pero sí se puede hacer en cuanto a ponerse de acuerdo en cuestiones básicas que después lleven a una mesa de diálogo que pueda resolver cosas”, explicó.

Agregó que “hay otras cosas que se pueden empezar a controlar también como los vendedores ambulantes, las cámaras, el control de los accesos de la ciudad, junto a las cámaras de la Terminal que haya un móvil policial para detectar delincuentes, hay un montón de temas que en una mesa de diálogo se pueden resolver, pero lo que está faltando es voluntad”.

Federación de Vecinales

Por otra parte, Baronetti señaló que “se trabaja con el objetivo de relanzar” esta entidad que ya existió en su momento en la ciudad, estamos en contacto para ello donde se consideran las propuestas y las inquietudes que cada vecinal tiene.

“Más allá de que algunas vecinales tienen pensamientos distintos, tenemos que sumar voluntades para que las cuestiones que son comunes a los barrios puedan solucionarse”, concluyó.