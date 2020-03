Barletta: “Santa Fe tiene mucho más para dar y mucho más para generar”

En diálogo con la CSC Radio , Barletta señaló que ante la emergencia del coronavirus “hay que dejar de lado cualquier diferencia y ante estas circunstancias se analiza si el federalismo en exceso no genera ciertas complicaciones porque no resulta sencillo generar medidas similares en todas las provincias”.

El dirigente Mario Barletta, ex rector de la UNL, ex intendente de Santa Fe, ex presidente del radicalismo, candidato a gobernador, diputado nacional y embajador en Uruguay, se reunirá en los próximos días con productores de Esperanza y representantes de la comunidad esperancina.