Barletta le propuso a Perotti un plan para salir al rescate de las Pymes

El Ex Intendente de la ciudad se Santa Fe y ex embajador de Argentina en Uruguay, Mario Barletta, le envió una carta al Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Omar Perotti, acercándole una propuesta para sacar a las Pymes adelante. “En este momento tan especial e inédito que estamos atravesando con motivo de la pandemia mundial, y teniendo en cuenta las consecuencias que esto trae en los distintos niveles, quiero presentarle una propuesta que atiende a uno de los grandes sectores de nuestra economía que se vio enormemente afectado por la crisis del Coronavirus, el sector productivo”, expresa la carta.

