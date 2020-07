Banco Santa Fe patrocinará proyectos vinculados a Educación Técnica, Empleo y Desarrollo Tecnológico

Instituciones educativas reconocidas por la autoridad competente, de gestión pública o privada, de nivel medio técnico, agro técnico, formación profesional y/o equivalentes de acuerdo a lo normado en la Ley No 26.058, educación de adultos con formación para el trabajo, educación especial con talleres de formación laboral, educación en contextos de privación de la libertad y tecnicaturas de nivel superior no universitario, comprendidas en la Ley No 24.521 de Educación Superior. Las escuelas de la Familia Agrícola que posean título autorizado y certificado por la autoridad educativa provincial.

