Balearon la casa de una funcionaria comunal de Maciel

La tranquilidad de la localidad de Maciel se vio afectada en la madrugada del jueves cuando un grupo de delincuentes no identificados balearon la vivienda de la secretaria comunal de la localidad.

El presidente comunal de Maciel, Ramon Lisey, brindó detalles en torno al hecho que está siendo investigado por la Justicia y la policía.

Alrededor de la una de la mañana del jueves, la víctima y su hijo dormían en la vivienda cuando sintieron una detonación. “Se levantaron sobresaltados, se dirigieron a la parte trasera de la casa, no encontraron nada. Cuando van hacia el interior de la casa, observan dos agujeros en la puerta”, relató.

En ese momento la mujer y su hijo se alarmaron por lo que decidieron salir de la vivienda para dirigirse hacia la calle, en donde se encontraron con los vecinos. Uno de ellos aseguró que en ese momento un auto gris de alta gama pasó por el frente de la casa. Durante el peritaje de la escena, el personal policial contabilizó entre seis a siete disparos en diversos puntos de la casa.

Maciel se caracteriza por la tranquilidad y familiaridad con la que sus más de 7.000 habitantes conviven. El hecho que se registró esta madrugada preocupa a las autoridades que descartan que los atacantes sean de la zona.

“Sinceramente si me preguntan, diría que no es gente de la localidad. Los autos uno conoce a la mayoría, se los tiene presentes. Es un caso realmente curioso a la vez repudiamos totalmente porque acá uno no está acostumbrado, es algo que uno no le encuentra explicación”, sostuvo el presidente comunal que aseguró estar desorientado.

Lisey descartó que la víctima de la situación mantenga problemas de alguna índole. “Por eso es que uno no entiende lo que realmente ocurrió”, agregó el funcionario que agregó que la mujer sería asistida con custodia policial.

Maciel es una localidad del Departamento San Jerónimo, en el centro sur de la provincia, ubicada sobre la Ruta Nacional 11, a 105 kilómetros de Santa Fe capital y a 63 kilómetros de Rosario.