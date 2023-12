Balance positivo pero con reclamos que subsisten en la Vecinal Este

El presidente de la Vecinal Este de Esperanza, Oscar Leonardi, hizo un balance del año de trabajo y apuntó las temáticas que preocupan y aún restan solucionar.

En diálogo con la CSC Radio, Leonardi comentó que “el balance es en parte positivo aunque hay una serie de reclamos que no han tenido respuesta del gobierno anterior y que pasaron a la nueva gestión, en una nota presentada la semana pasada”.

Entre ellos, mencionó que “con la lluvia caída, el tramo de calle Chacabuco en la zona del Parque está anegado de agua, con unos 20 centímetros de agua arriba de la calzada porque si bien el reservorio funciona muy bien no da abasto, y no hay veredas en el Club San Lorenzo”. “Esas dos cuadras están abandonadas porque no hay veredas, los desagües son a cielo abierto y no son suficientes”, puntualizó.

Agregó que “otra preocupación es por las fiestas del 24 y 31 de diciembre porque los jóvenes se juntan a festejar en el Parque y los vecinos no estamos en desacuerdo en que lo hagan con tranquilidad pero pedimos que se respete la buena vecindad, con ciertas normas de convivencia y control”.

En ese sentido, comentó que se realizó una encuesta entre los vecinos para saber la opinión de la comunidad respecto del cierre al tránsito vehicular del Parque de la Agricultura, y apuntó que “la mayoría de los vecinos quiere que permanezca cerrado”. De todos modos, remarcó que “el Parque no es propiedad de la Vecinal Este, es propiedad de todos los esperancinos”.

Leonardi indicó además que hasta el momento no hubo diálogo con la nueva gestión municipal: “Tenemos solicitada una reunión donde hay varios puntos a tratar, y lo que nos urge es tratar el tema del domingo 24 y domingo 31 donde se espera que miles de chicos concurrirán al Parque a festejar”.

Por otra parte, a la hora de pensar en un balance del año dijo que “los vecinos se tendrían que involucrar un poco más, estamos invitando de manera permanente para que la vecinal pueda ser una herramienta para resolver entre todos los problemas individuales y tener una mejor llegada al municipio”.

“A la gente le cuesta participar pero de todos modos se han hecho muchas cosas, quedan otras tantas por hacer, dentro de la Vecinal estamos participando en la Federación de Vecinales; también estamos impulsando la ley de nocturnidad y el traslado de los boliches bailables, con una zona segura para los jóvenes; trabajamos para que se implemente un plan de veredas manejado desde el municipio, continuar con un plan integral de ciclovías. Hay muchos temas para tratar y solucionar que son comunes a toda la ciudad”, refirió.