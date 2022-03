Bajos submeridionales: Hynes se reunió con especialistas

La diputada socialista Erica Hynes se reunió en Rosario con organizaciones sociales, comunicadores y especialistas para compartir información y evaluar los anuncios provinciales y nacionales sobre esta importante región.

La diputada socialista Erica Hynes se reunió el viernes pasado en Rosario con organizaciones sociales, colectivos socioambientales, expertos y expertas para discutir sobre los Bajos Submeridionales.

Se trata del tercer encuentro en este tema, los primeros se realizaron el año pasado con personas del ámbito científico, entre ellos expertos del Instituto de Limnología del Litoral (INALI) y del Museo Florentino Ameghino, que llevan adelante investigaciones sobre esta región y que han brindado asesoramiento al estado provincial y nacional en varias oportunidades.

La legisladora, que a su vez preside la comisión de Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe, indicó que en esta oportunidad se encontró con personas y colectivos que trabajan el tema en territorio, periodistas especializadas y expertos ambientales. “El año pasado avanzamos para conocer en profundidad lo que existe sobre líneas de investigación y el estudio de los Bajos. En esta reunión nos interesó escuchar a periodistas y a organizaciones sociales como Taller Ecologista, con más de treinta años de trayectoria, y la comisión de ambiente de la Fundación Usina Social”, dijo.

“Los Bajos Submeridionales son una vasta e importante región que no sólo se ubica en Santa Fe, sino que se extiende a otras provincias. Desde 2020 asistimos a numerosos anuncios de los gobernadores de Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero y también del gobierno nacional, sobre proyectos productivos allí”, indicó Hynes. “Queremos conocer estas iniciativas y debatirlas con información clara. No leímos los proyectos, no sabemos si implican un cambio del uso del suelo, si se han planteado las necesarias evaluaciones de impacto ambiental, o cómo se ha contemplado la participación ciudadana”, agregó.

“Un tema en el que todos coincidimos es que necesitamos garantías de que las intervenciones en los Bajos incluyan el cuidado de este extenso humedal que está lejos de ser una zona improductiva, sino que al contrario, contribuye a la producción ganadera santafesina de manera muy significativa y además brinda servicios ecosistémicos irremplazables”, agregó la diputada.

En el encuentro se abordaron otras cuestiones vinculadas a la agenda ambiental, como la ley de humedales a nivel nacional, que fue representada en la Cámara de Diputados de la Nación hace unas semanas tras perder estado parlamentario en diciembre pasado, y la interjurisdiccionalidad. “Los humedales no conocen fronteras internas, cuando avanza el fuego o cuando hay sequía y una bajante extraordinaria como ocurre ahora, se ve afectado el ecosistema en su conjunto y la solución debe ser tratada también de manera coordinada por todos los gobiernos afectados. El abordaje de las crisis ambientales necesita que las políticas públicas incluyan este componente de interjurisdiciconalidad para poder ser eficaces”, dijo Hynes.

Un tema con mucho hermetismo

El año pasado el gobierno provincial junto al ministerio de Obras Públicas de Nación anunció que se iban a realizar intervenciones en los Bajos Submeridionales, con el objetivo de solucionar los problemas hídricos y de inundaciones en la cuenca y generar desarrollo productivo.

En ese momento, la diputada Hynes acompañada de otros legisladores presentó un pedido de informe al ejecutivo provincial para conocer los detalles de las obras y su impacto en el ambiente. “Hay mucho hermetismo en torno a los proyectos para los Bajos, no hemos recibido una respuesta al pedido que hicimos en agosto pasado y notamos dificultades para acceder a la información de interés ambiental”, dijo. La diputada destacó que las organizaciones con las que tuvo contacto sí recibieron respuesta de las autoridades pero solo respecto al inventario de humedales y no sobre las obras y las evaluaciones de impacto ambiental.

“Las obras son necesarias y bienvenidas, nadie se va a oponer a un alteo de caminos o protección de ciudades, pero no pueden ser una excusa para una intervención masiva en el humedal y un cambio del uso del suelo. Queremos conocer si existe un proyecto integral que contemple a los Bajos Submeridionales en toda su extensión y riqueza. No podemos poner en peligro este humedal que es patrimonio de los santafesinos y santafesinas”, agregó.

Participantes

La reunión se realizó en la sede de la Usina Social con integrantes de la Comisión de Ambiente y Cambio Climático de la dicha organización donde Hynes coordina el Consejo Asesor, y de manera virtual estuvieron presentes Cesar Makler, Cesar Massi, Hugo Notaro, Jorgelina Hiba, Soledad Santochi, Marcelo Bargellini, Laura Prol y la concejala rosarina Verónica Irizar.