Baigorria: “Quiénes son para prohibirnos trabajar. Esto es una tiranía disfrazada de democracia”

El presidente de la Unión de Comerciantes Esperancinos (UCoEs), Diego Baigorria, expresó en duros términos el malestar del sector para con las nuevas restricciones impuestas por los gobiernos nacional, provincial y municipal.

En diálogo con la CSC Radio, Baigorria afirmó que “cada vez estamos más desorientados del desmadre que está provocando este gobierno, no sabemos si es exprofeso, a propósito, si no saben o no quieren pero están llevando a la gente a un nivel de desesperación que en mi vida he visto”.

Criticó asimismo que “ni los funcionarios están al tanto de las medidas, no saben cómo vamos a trabajar en estos días, no saben si van a mandar inspectores a controlar o la fiscalización la va a hacer la policía; no saben nada y están provocando un desorden que se verá reflejado cada vez peor”. “No se dan cuenta que tienen que tomar el toro por las astas pero al revés, y ordenar las cosas; no puede haber seis horarios de cierre distintos, ni puede haber una fase 1 otra vez porque la economía ya la quebraron, la hicieron pelota y la gente no da más, el comerciante, el empleado que no sabe si mañana va a tener trabajo”, describió.

“No tienen ni pies ni cabeza las medidas que toman; hace 14 meses que el sector privado está haciendo el esfuerzo para mantener a una runfla de inútiles, inoperantes, negligentes y hasta corruptos, porque si entre ellos se tienen que juntar a nivel corporativo para defenderse es porque son una caterva. Que tomen la responsabilidad de gobernar, que hagan lo que deben hacer y que dejen a la gente trabajar”, reclamó.

En tal sentido, se preguntó: “¿Qué esencialidad tiene la Cámara de Diputados, el Senado o los concejales de la ciudad, son esenciales? Que hizo la política, que sacrificio, que esfuerzo, que resigno el sector de la política en estos 14 meses”. “Es hora que demos vuelta la historia y que nos pongamos de acuerdo todos, pero están jugando a la división, y así aparecen grupos que se autoconvocan, que se suman a las instituciones pero tienen que estar dentro de las mismas; lo de ayer se desmadró un poco porque no estuvimos nosotros ordenando la situación”, planteó.

Informó que desde la entidad de comerciantes “hicimos notas para presentar nuevamente a la intendenta municipal; que mande los inspectores de fiscalización externa de vacaciones, que los mande a Disney con el secretario de gobierno si quiere, pero que nos dejen trabajar, porque no podemos luchar esperancinos contra esperancinos” y reclamó que “si hay que clausurar un comercio que lo haga la policía de la provincia, que sea (el gobernador Omar) Perotti el responsable, no podemos autodinamitarnos culpa de las decisiones de un inoperante como Alberto Fernández y como Perotti”.

En este contexto, sostuvo que “esto se está desmadrando mal, las instituciones hacemos todo lo que podemos pero los que tienen que dar las explicaciones no salen: quiero que el senador, que es el presidente del Comité de Emergencia salga él a explicarle las medidas a todos los que restringen”.

Cuestionó también que “acá la gente no recibió ayuda, todo lo que dicen es verso, llegan más de 10 millones de pesos por mes a Esperanza para tarjetas alimentarias y ayudas económicas para gente que la necesita, pero no salvan un solo puesto de trabajo y en todo el año pasado de pandemia no llegaron ni 10 millones de pesos para las Asociaciones para el Desarrollo que tienen la proximidad con los comerciantes”.

“Es inaudito el saqueo que nos están haciendo, por eso le pedimos a la sociedad que mantengamos un cierto grado de cordura aunque el gobierno nos lleve a la locura, porque esto termina mal. Acá el que tiene que aparecer en el Departamento Las Colonias a explicar el perjuicio económico que trajeron las medidas del gobierno tiene que ser el senador (Rubén) Pirola”, sentenció.

“Esto se está desmadrando y no es por culpa de UCoEs ni de otras instituciones que hacen la plancha, va a ser culpa de las medidas que toma el gobierno, que ya sabemos que son todas negativas. Hace 14 meses que están dejando morir la gente porque no hicieron la estructura que tenían que hacer y la gente se va a morir cada vez más, están reventando la economía porque los comercios están en la última, la gente está desesperanzada porque no sabe con qué va a vivir el mes que viene, y estos tipos siguen como si nada, no resignaron nada, ni el chofer resignaron y ni las biromes que usan la compran de su bolsillo”, acusó.

Como ejemplo, mencionó la situación de los gimnasios a los que consideró “un comercio esencial” y sostuvo que “fuimos por el camino de la ordenanza local, por el camino del reclamo social, con la protesta en la Municipalidad y a posteriori se les dio un resarcimiento económico y un amparo judicial”. “No podemos prohibirle a la gente el derecho a trabajar, el derecho a circular, el derecho a la libertad. Esto ya no es democracia, es una tiranía disfrazada de democracia. Un tipo no te puede decir a las 10 de la noche que a partir de mañana no podemos trabajar. Pero quiénes son para decirnos que no vamos a poder trabajar?”, criticó.

“Si hubieran hecho bien las cosas, si hubieran traído las vacunas que prometieron estaríamos dándole la razón al Presidente, me encantaría poder decir eso, pero cada vez me decepciona más, cada vez se parece más al payaso Piñón Fijo devaluado, este tipo no tiene escrúpulos, está mandando a la gente al muere”, fustigó.

En este panorama, advirtió que “el gobierno apuesta al cansancio de la gente y eso no va a suceder porque las movilizaciones van a continuar en los próximos días y desde UCoEs vamos a tratar de comunicarnos con el senador Pirola para que nos atienda y que él le explique a la gente por qué no puede trabajar, porque ellos son los que toman las decisiones”. “No podemos permitir un gobierno nacional por DNU, así no se gobierna, eso es desgobierno”, puntualizó.

Asimismo, pidió a quienes se movilizan “el total respeto a las instituciones, que no se desmadre la situación, que no se afecte el patrimonio público, que no se haga nada fuera de lugar dentro de un edificio, pero también pedimos que los inútiles que se tengan que ir se vayan”.

“Acá no hay ningún responsable de nada. Más de 70.000 muertos, la economía hecha pedazos, los precios por las nubes, y acá no pasó nada. Que me explique Perotti qué función cumple el secretario de Comercio en la provincia de Santa Fe, la Municipalidad de Esperanza tiene una Secretaría de Cultura y Deporte pero tiene los clubes y gimnasios cerrados y los centros culturales a media máquina. La gente ha hecho todo lo posible por cumplir, pero ya nos tomaron el pelo 14 meses y nos siguen tomando el pelo”, criticó.

“Lamentablemente llaman a la desobediencia. Una cosa es lo que dice Fernández, otra cosa es lo que dice Perotti, pero no se sabe para quién hablan porque la gente ya no los escucha, no les creen”, refirió.

“Acá hay que pedir alguna destitución porque acá murió gente, nos fundimos, muchos se tuvieron que ir a su casa porque no pudieron pagar el alquiler. En Esperanza el año pasado cerraron 139 locales, de los cuales muchísimos son gastronómicos y eso significan muchas fuentes de empleo, y de 10 jardines maternales cerraron cinco. Estos tipos están incendiando el país. Vamos a pelear hasta las últimas consecuencias con las armas legales, y si en algún momento hay que recomendar otro tipo de acción más directa, también lo haremos. Les molestan las cacerolas, los tomates, los huevos, pero no les molesta joderle la vida a la gente ”, concluyó.