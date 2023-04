Baigorria pidió otros cambios al Estacionamiento Medido

El dirigente de la Unión de Comerciantes Esperancinos (UCoEs), Diego Baigorria, habló de la polémica suscitada por el Sistema de Estacionamiento Medido (SEMI) en la ciudad, analizó la realidad del sector ante la crisis económica y anunció las próximas actividades de la gremial comercial.

En diálogo con la CSC Radio, Baigorria celebró la decisión del Concejo Municipal de quitar el estacionamiento medido durante la tarde y recordó que “era una medida que se venía planteando desde antes de su reimplantación porque no era el momento, no significaba una mejora, no solucionaba nada y era evidente que las dársenas permanecían vacías”.

Consideró que “los concejales actuaron después de la medida pero hubo casos que se pusieron a disposición como Andrea Martínez, Sebastián Ranalleta, Rodrigo Müller y Cristian Cammisi que quisieron presentar un proyectos con cosas muy buenas en algunos aspectos pero que no solucionan el gran tema SEMI, que es un sistema que tal como está no va a funcionar nunca como se debe porque el costo hora no es progresivo”.

Explicó al respecto que “en otras ciudades, la primer hora tiene un costo muy económico o hasta es gratis, y luego la segunda hora se cobra un litro de nafta, la tercera hora dos litros de nafta y así sucesivamente”, explicó. “Si lo que se busca es que el vehículo rote, hay que aplicar un incentivo para que el conductor en una hora o dos desocupe el lugar de estacionamiento”, agregó.

[Política] La intendenta deberá implementar la medida en los próximos días tras la decisión legislativa https://t.co/yFW7ZgsMkh — Esperanza DiaxDia (@EsperanzaDxD) April 28, 2023

Pese a la determinación del Concejo, Baigorria adelantó que “según el secretario de Hacienda, van a evaluar la posibilidad de vetarlo o de trasladarle al Concejo toda la administración del sistema, dando indicios de que podría vetarse, lo que sería una piedra más en el camino”.

Inflación y crisis económica

Consultado por las dificultades que genera la realidad económica definió que “la situación es angustiante, los costos se fueron por las nubes, la renovación de los alquileres llegan a incrementos de más del 90%, las tarifas de EPE se tornan insostenibles”.

Sobre el último punto, adelantó que “se preparó una presentación para entregarle a la nueva gerente zonal en la ciudad para ponernos a disposición y ver qué medidas alternativas ay para estimular la baja del consumo o la eficiencia energética porque estamos viendo muchas mediciones que no son normales o bien hechas”.

En este marco, analizó que los incrementos de energía y de gas “son medidas de un gobierno que está en retirada y que realmente tiene mucho poder de daño y lo va a ejercer hasta el último día, porque no hacen nada a favor de la gente”. Recordó asimismo que “el sector comercial durante la pandemia fue el más afectado de todos porque ni la industria ni el campo pararon de trabajar mientras que al comercio lo cerraron y nos prohibieron trabajar, incluso tratándonos de delincuentes por querer trabajar, y después de eso no tomaron absolutamente ninguna medida para ayudar al sector”.

Ante esto, planteó que “la única medida que se vio es Billetera Santa Fe que estamos pidiendo que se actualice a un reintegro de 15.000 pesos, donde el Estado provincial hace una erogación importantísima pero también lo hace el comerciante que aporta de ese 15% del reintegro más el 2% si la compra se hace a través de débito; todo nos cobran”.

Describió que “se observa una baja de las ventas, en la entrega de mercadería y la inexistencia total de crédito”.

Actividades: Paseo Plaza Centro y capacitaciones

En otro orden de cosas, comentó que “entre UCoEs, Municipalidad y la comisión de Comercio de CICAE se trabaja para imponer y dar a conocer el Paseo Plaza Centro que va a cumplir un año y a su vez fomentando que se agrupen los comerciantes en otros centros comerciales en otras zonas de la ciudad”.

En la oportunidad, este sábado habrá promociones en los comercios y actividades culturales, artísticas, de promoción con sorteos y demás.

[Locales] Será este sábado 29 de abril con una movida comercial que invita a recorrer el centro de la ciudad en busca de promociones https://t.co/pfsDg3hu1n — Esperanza DiaxDia (@EsperanzaDxD) April 27, 2023

Además, valoró el éxito de las capacitaciones que brindó UCoEs el año pasado “donde hubo 190 diplomados en forma presencial y 85 en forma virtual y por ello este año vuelven los cursos a partir de la segunda quincena de mayo”.

Comentó que “ya hay más de 100 inscriptos en las distintas opciones que incluyen cursos como Administración de Pymes 1 y 2; Secretariado Comercial; Marketing Digital; Diseño Gráfico; Reparación de PC y Redes. Los cursos virtuales son de Desarrollo Web; Criminalística; Preceptoría, Auxiliar en Enfermería; Auxiliar de Gerontología y AutoCad Nivel 1 y Nivel 3”.

“Son cursos de seis meses de duración, con una clase semanal de entre 1,30 y dos horas, y que son novedosos en Esperanza y a un costo mínimo”, remarcó.

Las inscripciones se realizan en forma personal en Avenida Colonizadores 1087, sede de UCoEs, de lunes a viernes de 8 a 12, o a los teléfonos 493900 ó 546663.