Baigorria: “Pedimos un acto de empatía postergando el aumento de impuestos”

El presidente de la Unión de Comerciantes Esperancinos (UCoEs), Diego Baigorria, cuestionó duramente “la falta de empatía de los funcionarios, del sector político de la ciudad”, para con la situación crítica que atraviesa el sector comercial como producto de la pandemia.

En diálogo con la CSC Radio, Baigorria reconoció que “la afectación de las últimas medidas restrictivas son mínimas, en realidad solo afectan al sector gastronomía y delivery pero no creemos que cambie la actual situación de las cosas y no van a bajar los casos”.

En ese sentido, criticó que “quieren echarle la culpa a eventos masivos, o a cosas que se podrían hacer mediante un protocolo, y la falla está en eso en la no organización de los eventos que hay que saber organizar”.

Destacó que “en la ciudad en la última semana hubo controles, el patrullaje fuera del horario permitido es asiduo y son las reglas de juego hay que adaptarse y no está mal en este momento de la situación”.

Por otra parte, planteó que “desde que empezó la pandemia fuimos la única gremial empresario que se puso al frente de todos los reclamos del sector, se hizo un trabajo que fue muy valorado no solo por el sector sino a nivel social, ayudando a mucha gente a volver a la actividad; a hacer sus protocolos; acompañando las operatorias para poder volver; mostrando que muchas actividades que no eran vistas como esenciales, sí lo eran”.

“Lo que nos preocupa es la falta de empatía del sector público, del sector político, de los funcionarios de la ciudad, porque leemos un informe que dice que el gobierno local estuvo apoyando al sector y haciendo un esfuerzo cuando a eso realmente no lo vemos plasmado en ninguna medida, sino que por el contrario todas las medidas que se tomaron fueron solamente para flexibilizar horarios y no para acompañar la crisis del sector”, cuestionó.

Como ejemplo, mencionó que “la única idea que se les cayó durante siete meses fue una reducción ínfima, de un 30% del Registro de Inspección que a nadie benefició, solamente benefició al sector industrial”.

Postergar el aumento de tasas

“Entre las tantas medidas que propusimos, la más reciente después que se sancionó la ordenanza tributaria, fue hablar con el Departamento Ejecutivo que estuvo representado por la intendenta (Ana Meiners), el secretario de Hacienda (Luciano Rezzoagli), el secretario de Gobierno (Alfonso Gómez) y el secretario de la Producción (Martín Bircher), a quienes se les expuso la dimensión real del problema que tenemos, la cantidad de cierre de locales comerciales, la cantidad de locales que funcionan a pérdida y realmente no les importa. En esa charla se les pidió un gesto de posponer el aumento, no se discute una ordenanza que ya fue sancionada sino que se pide posponer la emisión de la tasa con el aumento promulgado, por 60 o 90 días o por un tiempo prudencial hasta tanto se retome una operatoria comercial parecida a la normal”, explicitó Baigorria.

En cuanto a la respuesta oficial, indicó que “los funcionarios presentes plantearon que sería un gesto y que no sería un beneficio importantísimo económicamente hablando, cuando para el comerciante sí sería un beneficio importante”. “Me sorprenden las declaraciones del secretario de Hacienda diciendo que sería insignificante el aumento, que seguramente para él sí resulta insignificante, pero lo invito a que se acerque a hablar con la gente cuando va a pagar sus impuestos y sus servicios, y que escuche la situación de boca de la gente”, apuntó.

Asimismo, dijo que las declaraciones de Rezzoagli respecto a que “en seis meses (de 2020) aumentaron la cantidad de comercios y servicios registrados en la ciudad, es una verdad parcial porque van a los datos oficiales que no siempre son reales” y explicó que “ellos consideran un comercio dado de baja aquel que tiene AFIP, API y Derecho de Registro de Inspección con cero pesos, con el libre deuda, cuando el 90 o 95% de los locales que cerraron no están en esa categoría, cerraron por quebranto, no por tener los impuestos al día. Y en todos los rubros hay comercios que cerraron hace cinco o seis años y todavía figuran en el padrón municipal porque no han hecho la baja definitiva”.

“Cuando hablamos, lo hacemos con fundamento y con datos reales porque nos preocupa sobremanera el sector; en el rubro gastronomía según el secretario de Producción habían cerrado uno o dos locales y les dije que salgan a recorrer la calle. En el rubro jardines maternales cerró el 50%, había 10 y quedan cinco. Por eso no queremos que digan que entienden y que acompañan porque es mentira”, sentenció el dirigente.

No tirar más nafta al fuego

Ante ello, reiteró que “se les pidió un acto de empatía no solamente con el sector comercial sino con una sociedad que esta agobiada, cansada de sufrir todos los meses cinco, seis, siete aumentos. Solamente le pedimos a la señora intendente que tenga la consideración de postergar ese aumento o de aplicarlo en dos o tres etapas, porque no podemos solventar un 40% de una tasa que para algunos –como para al secretario de Hacienda- tiene un aumento irrisorio pero que para otros es un montón de plata”.

“Esto no es una cuestión política, es una cuestión de empatía, es cuestión de darse cuenta que la sociedad hoy está agotada psicológica, sanitaria, económica y socialmente. La gente no da para más, no hay que tirar más nafta al fuego. El diálogo tiene que ser sincero, fructífero, no que sean reuniones para la tribuna”, planteó.

Por último, sostuvo que “ante nuestro planteo, el Ejecutivo nos pidió que sea el Concejo el que apruebe por ordenanza la suspensión de la aplicación del aumento, y hasta ahora solo tuvimos respuesta de los cuatro concejales no oficialistas”. “El pedido tuvo el apoyo de los cuatro concejales no oficialistas pero el actual presidente del Concejo, concejal del PJ, nos dijo que todavía lo están analizando pero se necesita que lo haga rápido porque eso se manda a emisión para que los primeros días de febrero estén llegando las boletas”, concluyó.