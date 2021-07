Baigorria: “No esperábamos que ya se ampliara el estacionamiento medido”

El presidente de la Unión de Comerciantes Esperancinos (UCoEs), Diego Baigorria, comentó que “se vuelve a cobrar el arancel del estacionamiento y se inicia el proceso de ampliación del sistema”.

Al respecto, recordó: “Los comerciantes habíamos pedido que mientras duren las restricciones no se cobre ese arancel y ese fue el acuerdo que hicimos con Ana Meiners, y cuando se levantaban las restricciones volvía el arancelamiento pero no esperábamos que ya volviera con el radio ampliado porque consideramos que es una zona enorme». «Tener 1.100 dársenas aranceladas, con un parque automotor en Esperanza que no es tan importante, es demasiado como para que colapse semejante zona a arancelar”, consideró.

Ante esta situación, en declaraciones realizadas a Link Televisión dijo que “a través de UCoEs los comerciantes expresan su descontento, en realidad en el casco céntrico antes de esta ampliación nos estábamos acostumbrando al sistema, pero ahora hay que explicarle muchísimo a la gente que frete a su casa tiene que pagar el estacionamiento”.

[Locales] ⚠️ El municipio informó que este jueves se retoma el cobro del arancel correspondiente al Sistema de Estacionamiento Medido https://t.co/sSvtEn61bb — Esperanza DiaxDia (@EsperanzaDxD) July 14, 2021

Billetera Santa Fe

Por otra parte, valoró la extensión del programa Billetera Santa Fe hasta 2023 y comentó que “ya se sabía que al adherirse exitosamente los comercios y los usuarios iba a ser uina herramienta muy buena y esperamos que no decaiga”.

“Estimamos que será muy difícil que mantenga este nivel de reintegro, sobre todo en los porcentajes porque se está haciendo muy masiva, y como ejemplo de un número redondo hasta fin de mes había 600.000 billeteras, con un tope de 5.000 pesos, lo que genera un reintegro de 3.000 millones de pesos mensuales, y ojalá la provincia tenga destinados los fondos para poder seguir aumentando ese reintegro, y que la herramienta siga cumpliendo su función”, analizó.

Destacó que “hay rubros a los cuales les va a servir más que a otros, porque por ejemplo en una compra relacionada a construcción un reintegro de 5.000 pesos es prácticamente insignificante y creo que habrá que hacer retoques, pero a la gente le viene uy bien ese reintegro, si se tiene en cuenta para una familia que tenga tres o cuatro billeteras es algo que ayuda muchísimo”.