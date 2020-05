Baigorria: “No daba para más tener a una provincia entera paralizada”

Definió que “es una forma de tranquilizar porque lamentablemente las ayudas prometidas no llegaron y no había más manera de soportar una situación de angustia cuando los impuestos siguen llegando, los alquileres siguen corriendo mientras nos impedían generar recursos para hacer frente a esos gastos”.

En tanto, confirmó que “desde este miércoles los comercios podrán abrir en horario vespertino y seguramente por la mañana se continuará con delivery y take away y se irán incorporando horas de atención normal a medida que se vayan cumpliendo los objetivos”.